Ayamonte, un destino turístico único, exclusivo y diferente

En el extremo más occidental de España, en la frontera más antigua de Europa, está Ayamonte, a orillas del antiguo río Anae de los romanos. Una de las tres ciudades integradas en la Eurociudad del Guadiana y singular territorio transfronterizo compartido con los municipios lusos de Vila Real de Santo António y Castro Marim que representa una atractiva propuesta común basada en la cooperación, la cultura compartida y el progreso común.

Ostium Fluminis Anae -Ayamonte-, la ciudad más antigua de la provincia de Huelva, habitada por fenicios, romanos y árabes es también, hoy, la más moderna y dinámica, capaz de conjugar su valioso legado histórico con una marcada vocación de futuro.

Ayamonte experimenta una de las más importantes transformaciones de su historia, marcada por distintos proyectos y actuaciones, de diferentes magnitudes, que han visto la luz recientemente y otros que se encuentran en marcha. Así, el gobierno municipal impulsó un importante y excepcional programa de acción que ha devuelto la mirada al río, a la par que ha ejecutado, recientemente, proyectos muy demandados como la renovación de la pasarela del paseo peatonal Plaza de España, la reordenación del Triángulo anexo al Paseo de la Ribera, el arreglo de la fuente ornamental de la Plaza de la Coronación o la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Asfaltado, con una inversión de 1,5 millones de euros y que ha permitido mejorar las principales vías de acceso al municipio, así como otras calles y avenidas con mayor tránsito de circulación de vehículos.

Ayamonte avanza también ‘calle a calle’, con un ambicioso plan de refuerzo de mantenimiento de vías públicas, destinado a la mejora y adecentamiento de las calles y barriadas mediante pequeñas intervenciones que, en su conjunto, están mejorando, notablemente, el día a día de los ciudadanos.

Además, la ciudad da pasos adelante en la ejecución de dos importantes actuaciones que cambiarán el futuro inmediato de Ayamonte, como la obra de renovación de la red de abastecimiento de la avenida Cayetano Feu y avenida de Andalucía; y la obra de modificación de la red de transporte de aguas residuales en el polígono industrial SEPES, que acabará con las molestias derivadas de la infradotación del sistema de evacuación y abastecimiento del popular barrio de la Villa. El Consistorio trabaja, también, en una nueva fase del Plan de Asfaltado que alcanzará otro millón de euros y que se invertirá, principalmente, en las vías secundarias de las barriadas de Ayamonte.

Un desarrollo sin precedentes que ya ha comenzado y que continúa con el impulso del Plan Integral ‘Ayamonte Neurociudad’; una hoja de ruta que permitirá llevar a cabo grandes proyectos y actuaciones orientadas al desarrollo de los barrios de Ayamonte, y a su conexión con el centro de la ciudad.

Todo esto, unido a las grandes bondades geográficas, culturales y naturales, hace que la ciudad se haya convertido en un destino turístico exclusivo, atractivo y diferente. Un enclave único enmarcado, además, en la Eurociudad del Guadiana bajo un lema común: dos países, tres ciudades, un destino.

Paseo de la Ribera

El territorio transfronterizo ofrece a sus visitantes un escenario privilegiado, por ejemplo, para la práctica deportiva, que le ha permitido ganar el título de Comunidad Europea del Deporte en este 2026.

La Eurociudad del Guadiana dispone, así, de instalaciones de primer nivel que incluyen un centro de alto rendimiento, tres puertos deportivos, cinco estadios de fútbol, seis campos de golf, diez pabellones y complejos polideportivos, además de un entorno natural único para la práctica deportiva outdoor, con veinte kilómetros de playas, canales naturales de piragüismo y el mayor número de horas de sol de toda Europa.

A todo esto le acompaña una oferta gastronómica de primer nivel, marcada por productos autóctonos y de kilómetro cero, ligados a la tierra y al mar, como los pescados, mariscos, las salinas tradicionales y las conservas. Tradición, cercanía y sostenibilidad que hacen de esta tierra un lugar mágico para perderse y dejarse atrapar.

Ayamonte se transforma, Ayamonte te transforma.