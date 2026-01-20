Chiclana, 150 años de Ciudad

Los restos fenicios encontrados hace unos años en pleno casco histórico de Chiclana ponían de manifiesto su pasado trimilenario. Una larga historia en donde la pesca, la sal, las huertas y, sobre todo, las viñas se convirtieron en los principales motores económicos de la villa.

Y precisamente el sector vitivinícola alcanzó tal fuerza en la vida social y económica de Chiclana, con más de 3.500 hectáreas en la segunda mitad del siglo XIX, que el Rey Alfonso XII le otorgó el título de ‘Ciudad’ el 8 de agosto de 1876.

Por ello, en este año 2026 celebraremos en nuestro municipio el 150 aniversario de dicho otorgamiento, para lo cual se está trabajando en la organización de numerosos actos conmemorativos. Además, esa larga tradición vitivinícola tiene un claro exponente en el centro de interpretación del Vino y la Sal ubicado en la Plaza de Las Bodegas, en el centro de Chiclana. Un espacio donde el visitante puede conocer en profundidad uno de los sectores económicos más importantes de la historia de la ciudad junto a las salinas y esteros.

No obstante, Chiclana ya no es aquella pequeña villa, donde la agricultura y la pesca sustentaban la economía local. Ahora, con una población censada de más de 93.000 habitantes, se ha convertido en el motor económico de la Bahía de Cádiz, gracias a la industria, a la construcción, al comercio, la pequeña y mediana empresa y, sobre todo, al turismo, contando con más de 12.000 plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas, lo que supone una cuarta parte de la provincia, cinco campos de golf junto a una de las mejores playas de nuestro país, La Barrosa, y un sinfín de posibilidades para el disfrute y el descanso de miles de visitantes a lo largo del año.

El turismo de sol y playa se ha consolidado en las últimas décadas en Chiclana, afianzándose como uno de los destinos turísticos más importantes de España. Pero Chiclana no solo cuenta con majestuosas playas, sol y grandes resort de lujo en primera línea de playa, sino también de una amplia oferta lúdica y cultural. Así, en el centro de Chiclana el visitante puede disfrutar de la historia y el patrimonio cultural de Chiclana, que comienza en la época fenicia y que tiene su mayor ejemplo en el yacimiento del cerro del Castillo, en pleno casco histórico de la ciudad.

La Espartosa, un punto mágico en el Pinar del Hierro.

Así, el centro de interpretación Nueva Gadeira ofrece al visitante un recorrido por la historia de la ciudad desde la llegada de la civilización fenicia hasta la actualidad, comprobando in situ restos de edificaciones construidas por fenicios y romanos. Un equipamiento que se ubica junto a la Torre del Castillo, que conecta el yacimiento fenicio con el acceso natural que los fenicios utilizaron hace 3.000 años para llegar a nuestra ciudad, el río Iro.

Asimismo, a escasos metros del centro de interpretación Nueva Gadeira, el visitante puede deleitarse de la imponente Iglesia Mayor, junto con la Torre del Reloj, así como otros edificios históricos como la ermita de Santa Ana, desde donde se puede contemplar toda la Bahía de Cádiz y parte de la comarca de La Janda, la iglesia barroca de Jesús Nazareno, la capilla del Santo Cristo, o distintas casas-palacio e iglesias del centro de la ciudad.

Por otro lado, además del centro de interpretación del Vino y la Sal, el casco histórico de Chiclana cuenta con distintos espacios culturales donde conocer en profundidad la historia e indiosincracia de la ciudad, como el Museo de Chiclana, en la Plaza Mayor, que cuenta con una importante exposición permanente sobre la historia de la ciudad; el Museo Taurino Francisco Montes Paquiro, que aborda la historia de la tauromaquia en la ciudad; así como el espacio expositivo de la Colección Marín.

A todos estos centros culturales hay que sumar desde hace un par de años el espacio expositivo de Muñecas María Emilia Lira, donde podemos contemplar una amplia colección de muñecas originales desde principios del siglo XX y que han sido adquiridas en las últimas décadas por la propia María Emilia, que ha donado al Ayuntamiento de Chiclana para el disfrute de la ciudadanía. Una colección de más de 600 piezas de coleccionista y que será del disfrute de pequeños y mayores.

Además, una parada obligatoria en el centro de Chiclana es su majestuoso Mercado de Abastos, donde chiclaneros y visitantes se nutren de todo tipo de productos frescos y de calidad, destacando las frutas y hortalizas de la zona y los pescados y mariscos del Golfo de Cádiz, así como productos elaborados, entre ellos, los chicharrones de Chiclana.

Además, la amplia y rica gastronomía que ofrece este rincón de la Península Ibérica puede degustarse en los numerosos restaurantes, bares y beach club repartidos a lo largo del término municipal, principalmente en el centro de la ciudad y en la zona de la playa.

Trabajadores en las viñas.

Y hablar del Destino Chiclana es también hacerlo de su gran oferta medioambiental, desde las salinas y esteros del parque natural de la Bahía de Cádiz, pasando por su caminos, pinares y senderos, entre ellos, el nuevo sendero, que une Chiclana con San Fernando y La Janda. Espacios donde el visitante puede disfrutar de la amplia diversidad de flora y fauna, así como de los tradicionales despesques de pescado de estero, que se centran en los meses de otoño.

Concert Music Sancti Petri

Toda esta amplia oferta, que en estos últimos años se ha visto reforzada por eventos como el Carnaval, que en este 2026 se celebra en la segunda quincena de febrero, la Semana Santa, la Feria de San Antonio (del 10 al 14 de junio) o la Navidad, cuenta también con un evento que se ha convertido en todo un referente del ocio nocturno en la provincia de Cádiz, Concert Music Festival Sancti Petri, que volveremos a disfrutar este verano.

Así, artistas de la talla de Sting (12 de julio), Miguel Poveda (18 de julio), Carlos Rivera (24 de julio), Manuel Turizo (31 de julio), Chayanne (1 de agosto), Pablo López (4 de agosto), Ana Torroja (7 de agosto), Dani Fernández (10 de agosto), Pablo Alborán (13 de agosto) o Lola Índigo (15 de agosto), entre otros... harán disfrutar al público asistente durante casi dos meses en el poblado de Sancti Petri.