El Parque Minero de Riotinto, pieza clave en la diversificación turística de Andalucía

El Parque Minero de Río Tinto es el resultado de casi cuatro décadas de trabajo de Fundación Río Tinto en la preservación, difusión y puesta en valor del patrimonio minero e industrial de un territorio, la comarca de la Cuenca Minera de Huelva, marcado por la huella de cinco mil años de minería. Gracias a este trabajo, se ha conformado una oferta turística que hoy es ejemplo de aprovechamiento del patrimonio industrial como motor de desarrollo local.

Cuando se crea en 1987, Fundación Río Tinto (FRT) recibe como legado un amplio territorio plagado de instalaciones mineras e industriales, la mayoría de ellas en desuso y en condiciones ruinosas. Partiendo de la identificación de lo que podía ser recuperable y utilizable FRT diseñó un proyecto de puesta en valor progresiva de edificios, infraestructuras, instalaciones e incluso paisajes capaces de concitar la atención de visitantes, creando una actividad alternativa al monocultivo minero.

Con el paso de los años todo empezó a funcionar y la respuesta fue muy positiva. Hoy, 39 años después, el Parque Minero de Riotinto cuenta con una atractiva oferta que consta del más completo museo español de historia de un territorio minero, la visita a las instalaciones mineras de Peña de Hierro que muestra a los visitantes tanto la minería de interior mediante galerías como a cielo abierto; la visita a la legendaria Corta Atalaya, emblema de la historia minera de la Cuenca; una casa en el barrio inglés de Bella Vista que nos traslada al modo de vida de la colonia británica que durante 80 años dirigió los destinos de Riotinto, y el Ferrocarril Minero, que a lo largo de un trazado recuperado de 12 kilómetros bordea el singular ecosistema del Río Tinto atravesando paisajes increíbles forjados por la mano del hombre.

Desde 2022 se sumó a este abanico de opciones de visita una enmarcada en el segmento de turismo científico denominada “Marte en la Tierra”, un circuito en el que los visitantes se familiarizan con las analogías entre el planeta rojo y el territorio de Riotinto, y recorren lugares en los que instituciones como la NASA, la Agencia Espacial europea o el Centro de Astrobiología español realizan desde hace años pruebas e investigaciones relacionadas con la exploración espacial y el estudio de las posibilidades de vida en otros planetas.

Riotinto Experience

El Parque Minero se ha desenvuelto durante décadas en ausencia de actividad minera. Sin embargo, ahora, por fortuna, convive de nuevo con una mina en operación que coge el testigo de la que fue la mina más famosa del orbe a finales del siglo XIX y principios del XX y que añade un reclamo más a la visita, ya que en pocos lugares del mundo se puede conocer, al mismo tiempo el pasado, el presente y probablemente el futuro de una de las actividades industriales más relevantes: la minería.

Para acercar esta realidad a la sociedad el año pasado se incorporó a la oferta del Parque una nueva visita, llamada Riotinto Experience, en colaboración con la compañía minera Atalaya Mining, que permite una inmersión de dos horas de duración en una mina del siglo XXI en plena actividad. Se trata de una actividad exclusiva con número de plazas limitadas que se realiza en un vehículo especial y que consta de tres paradas en puntos estratégicos de las instalaciones mineras.

Con esta última incorporación, el Parque ofrece seis puntos de visita diferentes que pueden combinarse a la medida de cada usuario o grupo en función de sus preferencias y disponibilidad de tiempo.

Reconocimientos

El Parque Minero ha logrado consolidarse como el principal destino de turismo industrial de España, sin despegarse de su objetivo fundamental, la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, arqueológico e industrial. Eso lo ha dotado de un marchamo de calidad y prestigio que le valió el Premio Europa Nostra en 2003 y más recientemente, en 2016, su inclusión en la Ruta Europea de Patrimonio Industrial con la categoría de Anchor Point, que solo ostentan las localizaciones más emblemáticas del continente, siendo Riotinto el único en Andalucía.

El Parque ha experimentado un incremento constante de visitantes desde su puesta en marcha. En 2024 alcanzó la cifra récord de 103.000 personas, por lo que en septiembre de 2025 fue distinguido por la Agencia Destino Huelva, de la Diputación Provincial de Huelva, con el premio a la Excelencia Turística a Asociaciones y Fundaciones.

Con anterioridad, el Parque ha recibido en dos ocasiones el Premio Andalucía de Turismo que otorga la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. La primera en 1995 por su puesta en marcha, y la segunda en 2021 por haberse posicionado como una referencia clave en la diversificación de la oferta turística de Andalucía.