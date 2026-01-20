Ven a Ceuta y ahorra 95 euros en tu viaje con ‘Ceuta Emociona’

Bahía, Puerto y vista general de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El programa 'Ceuta Emociona' consiste en la concesión de ayudas directas a las agencias de viaje de Ceuta para la comercialización de paquetes turísticos que incluyen transporte marítimo, alojamiento y descuentos en restauración, contribuyendo a estimular la llegada de visitantes y el consumo en el sector turístico. Esta iniciativa se materializa mediante unos talonarios descuentos disponibles para los visitantes a la ciudad.

Con “Ceuta emociona” podrás conseguir un ahorro total de hasta 95 € en tu viaje. Obtendrás descuentos exclusivos en transporte, restauración, y hasta en 3 noches de alojamiento.

El programa se ha reactivado en enero de 2026. Pueden consultar todo en www.turismodeceuta.com o en el teléfono 856 200 560.

Paso 1

Elige dónde quieres dormir. Ceuta posee una oferta hotelera variada para que elijas el establecimiento que mejor se ajuste a tus gustos. Desde hoteles modernos en el centro hasta alojamientos rurales en plena naturaleza. Los descuentos serán los siguientes:

1ª noche: descuento de 10 € por persona

2ª noche: descuento de 15 € por persona

3ª noche: descuento de 25 € por persona

Los establecimientos acogidos a esta promoción son:

-Complejo Rural Miguel de Luque: El máximo confort en un enclave único gracias a un gran entorno rural, en el que podrán gozar de un periodo de máxima desconexión.

-Hércules Boutique Hotel: Alojamiento en el centro comercial y turístico de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Atención personalizada con un estilo y carácter propio.

- Hotel Ceuta Puerta de África: La mejor opción para descubrir y conocer Ceuta gracias a su excelente ubicación y a sus completas y confortables instalaciones.

-Oh Nice Revellín: Hotel Boutique de diseño en el centro de Ceuta. 29 habitaciones únicas, todas diferentes y decoradas de manera independiente.

-Oh Nice Ulises: En el corazón de la ciudad, en pleno centro histórico y comercial. Con todos los servicios que imagines y las comodidades que te mereces.

-Hotel Parador La Muralla: En un lugar privilegiado está el Parador, un moderno edificio adosado a las antiguas Murallas Reales, ubicado en el centro de la urbe.

-Hostal Central: En el centro de Ceuta, en el Paseo del Revellín, la calle más importante de la ciudad, donde se ubican los principales comercios.

-Hostal Plaza Ruiz: Uno de los mejores Hostales de la ciudad de Ceuta, situado en pleno centro histórico.

Imagen del poblado marinero

Paso 2

¿Qué vas a comer? Ceuta posee una oferta gastronómica inigualable gracias a la mezcla de culturas y la cercanía de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico. No encontrarás nada mejor. Descuento disponible: 15 € en restauración

-Tapería El Rincón de Rosi: una tapería situada en pleno centro de Ceuta (Calle Daoiz 5) que ofrece tapas y cocina mediterránea en un ambiente acogedor y desenfadado. destaca por su buena comida, trato amable y variedad de platos, ideal para tapear con amigos o en familia.

-Ïtaca Gastro Restaurante: un restaurante-gastro-arrocería ubicado en C. Camoens 5 (51001 Ceuta). Se distingue por sus arroces creativos —melosos, secos o caldosos—, su cocina de autor con productos frescos y un ambiente cuidado y acogedor, ideal para cenas de calidad o celebraciones.

-Restaurante Varadero: un restaurante de estilo marinero ubicado frente al helipuerto en Ceuta, con decoración de madera, terraza de verano y salones interiores ideales para comidas familiares o con amigos. Destaca por su cocina tradicional centrada en pescado y marisco fresco —con especialidades como pulpo o parrilladas—, buen ambiente, atención amable y precios razonables.

-Grand Cru de Algo más que vinos: Algo más que Vinos dio origen a este restaurante, que destaca en Ceuta por su cocina creativa de mercado acompañada de una de las mejores cartas de vinos de la ciudad — muchos de los cuales pueden pedirse por copa, con maridajes recomendados por su sumiller.

-La Terraza de Menchu: un bar-tapería céntrico en Ceuta (Calle Obispo Barragán 13 / Pasaje Eduardo Gallardo 13) conocido por sus tapas generosas, pinchos morunos, pulpo a la plancha y variedad de pescados y mariscos. Con un ambiente animado, buena relación calidad-precio y una terraza popular entre locales y visitantes.

-Restaurante La Barraca: un restaurante-marisquería clásico de Ceuta, ubicado en el Parque Marítimo del Mediterráneo, conocido por su larga trayectoria (desde 1980) y por su cocina centrada en pescados y mariscos frescos al carbón. Ofrece un ambiente relajado con terraza, comedores amplios para grupos o familias, y una carta variada — desde tapas y marisco hasta platos de pescado a la plancha — ideal para comer bien en un entorno agradable.

-La Esquina Ibérica Mesón: está en pleno centro de Ceuta (Calle Jáudenes 6) y es conocido por sus abundantes tapas, montaditos e ibéricos acompañados de una buena selección de vinos. Destaca por su ambiente animado, trato amable y precios asequibles, lo que lo convierte en una opción popular tanto para un tapeo informal como para una comida relajada en terraza o interior.

-La Fábrica: situada en Plaza Rafael Gibert 24 (en la Plaza Vieja de Ceuta), es un gastro-bar que combina tapas clásicas, raciones de pescado y marisco, y cerveza artesana local — muy valorado por su ambiente relajado y raciones generosas. Destaca su cocina creativa en eventos especiales — como la tapa de “milhojas de manzana, queso, morcilla y pistachos” presentada para una ruta gastronómica — lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan algo más allá del tapeo tradicional.

-Van Gogh Gastro Pub: gastro‑pub céntrico con tapas y platos de estilo informal; destacan los pinchitos, cazón y pulpo, aunque la paella no siempre convence; ambiente agradable y precio razonable.

Grano & Carbón: restaurante del Parque Marítimo del Mediterráneo especializado en arroces y cocina a la brasa; ideal si buscas arroz negro o platos a la brasa en un entorno relajado.

-Restaurante Parador La Muralla: cocina de fusión entre influencias ceutíes, andaluzas y marroquíes, con pescados, mariscos y platos como arroz caldoso, pez espada o tajín; ambiente elegante con vistas al jardín.

-Terrazas del Cielo: Restaurante‑terraza en la primera planta del complejo del Parque Marítimo, con cocina mediterránea moderna, ambiente ideal para cenas o copas y vistas al mar.

-Dylan Café: café‑restaurante informal en pleno centro, con carta variada y ambiente relajado; buena opción para tapas, comidas asequibles y un tardeo tranquilo.

-La Zalamera.

-Mesón El Campo.

-Vips Ceuta: cadena ideal para desayunos, comidas o cenas informales con familia o amigos; menú sencillo con hamburguesas, ensaladas y bocadillos.

Práctica de Kayak en el foso de Ceuta

Paso 3

Contrata tu viaje a Ceuta con una de las agencias de viajes participantes. Ellas se encargarán de organizarlo todo y hacer que tu experiencia en Ceuta sea única. Ellas conocen todos los secretos y lugares mágicos que podemos ofrecer. Descuento disponible: 30 € en transporte

-Viajes Trujillo: agencia clásica de Ceuta con varias oficinas (incluida la Estación Marítima); ofrecen gestión de billetes, paquetes, viajes y atención personalizada.

-Dinamar Agencia de Viajes: agencia local con servicios integrales: reservas, transporte marítimo, paquetes turísticos y excursiones; buen apoyo para viajes a Ceuta o viajes combinados.

-Ilu Viajes: incluida recientemente en el programa turístico de la ciudad ofrece viajes organizados y paquetes turísticos promocionados

-Traveldun Agencia de Viajes: agencia que declara especialización en destinos árabes y Oriente Medio, ideal si buscas viajes fuera de los circuitos habituales.

-Destinarium Viajes: para una comunicación agilidad se puede contactar desde el siguiente correo: abenitez.ab@gmail.com

-Avemar Turismo: agencia de Ceuta con trayectoria de más de 20 años, dedicada a la intermediación y organización de viajes; empresa registrada oficialmente y con actividad continua en el sector.

-Natura Travel.

-Viajes Mustafa: se trata de una agencia local ideal si buscas ofertas para Ceuta u otras rutas desde la ciudad.