Mar García Ranedo: “A esta ciudad me une un fuerte vínculo emocional”

Mar García Ranedo es la autora del cartel de esta 180 edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar. Artista visual y profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, tiene obra en la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Pregunta.–¿Cómo recibió la propuesta de realizar el cartel de esta 180 edición?

Respuesta.–Sanlúcar de Barrameda ocupa un lugar especial en mi vida, me une a ella un fuerte vínculo emocional. Gran parte de la familia de mi marido, así como algunos amigos cercanos son sanluqueños. Cada año seguimos la convocatoria de las carreras de caballos, un evento que sentimos muy próximo.

En 2018, mi marido, Dionisio González, fue el encargado de realizar el cartel. Desde entonces, un buen amigo en común, Guillermo Cantos, solía bromear diciendo que algún día le gustaría ver un cartel mío anunciando las carreras. Fue precisamente él quien propuso mi nombre a la Junta de la Real Sociedad de Carreras de Caballos. Les presenté unos bocetos que reflejaban mi visión inicial y la propuesta fue bien recibida.

P.–Como artista visual, acostumbrada a exponer en galerías y museos, ¿cómo se enfrentó al reto de llevar este discurso al cartel y a la calle?

–El cartel de las Carreras de Caballos requería un enfoque distinto al habitual en el ámbito expositivo. Se trata de una propuesta con una finalidad comunicativa muy concreta, lo que implica una metodología propia del diseño gráfico: estructurada, funcional y orientada a transmitir un mensaje claro y evocador. Para ello, trabajé cuidadosamente la composición, establecí jerarquías visuales y exploré múltiples combinaciones formales hasta dar con la imagen definitiva.

Sin embargo, este encargo fue mucho más que un ejercicio gráfico o estético. Supuso el reto de traducir visualmente una de las tradiciones ecuestres más singulares del mundo y una de las competiciones hípicas más antiguas de Europa. El cartel debía estar a la altura del espectáculo que representan las carreras con la playa como pista y el Parque Nacional de Doñana como telón de fondo. Pero, sobre todo, debía capturar el alma de una manifestación cultural viva, profundamente arraigada a la identidad sanluqueña. Por eso, asumí el proyecto con un fuerte sentido de compromiso hacia la ciudad y su gente. Me emocionó profundamente que, durante la presentación en las bodegas Hidalgo La Gitana, muchas personas manifestaran que el cartel había logrado captar la esencia de las carreras y conectar con su propia visión del acontecimiento. Esa conexión emocional es, sin duda, el mayor reconocimiento que podía recibir.

P.–En su obra se reconoce una clara referencia a Kandinsky, uno de los grandes artistas de las vanguardias del siglo XX, ¿Qué ha querido mostrar con esa presencia?

R.–En el cartel, los caballos y jinetes emergen de una membrana azul que los sitúa en la orilla, justo en el fragor de la salida. Esta escena no solo captura la tensión del momento, sino que establece un vínculo estético y conceptual con el movimiento expresionista Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), fundado por Kandinsky y Franz Marc en Múnich a comienzos del siglo XX.

R.Este guiño al expresionismo alemán no es fortuito. Kandinsky y Marc concebían el arte como un camino hacia lo espiritual, y el jinete azul simbolizaba la libertad, la introspección y el viaje interior del artista. Un ejemplo revelador de esta visión se encuentra en una postal que Franz Marc envió en 1912 a la poeta Else Lasker-Schüler, donde escribió: “El caballero azul presenta a su majestad el caballo azul”. Este gesto íntimo y simbólico revela la profunda carga emocional que atribuía tanto a la figura del jinete como al color azul. Recoger ese legado y estructurar el cartel desde una lógica emocional y cromática que sintetice el estrépito de la carrera ha sido una forma de integrarse en esa narrativa simbólica, de rendir homenaje a una tradición artística que sigue resonando con fuerza en el presente.

P.–Y, en general, ¿cuál o cuáles son los mensajes que intenta comunicar a través de ese cartel?

R.–Mi intención es que el cartel no se limite a anunciar un evento deportivo, sino que proponga una lectura poética y espiritual de una tradición viva. Por eso concibo la imagen como una síntesis visual entre lo cósmico y lo terrenal, entre la geometría simbólica y la energía orgánica del galope.

R.En la parte superior, los ciclos solares se representan mediante formas geométricas, círculos en tonos cálidos, que evocan el tránsito del sol hacia el ocaso. Estas formas redondas y dinámicas aluden a una visión cósmica del espacio abierto, conectándonos con la idea de lo infinito. En contraste, la parte inferior del cartel se sumerge en una atmósfera más íntima y expresiva: una aguada tramada, en azul profundo, representa el instante de la salida. El azul transmite serenidad, tesón y concentración. Es el color del caballo y del jinete que, más allá del esplendor del entorno, se enfocan en la meta, en el desafío, en la superación.

P.–¿Qué nos dice de la tipografía?

–Para ella conté con la colaboración del diseñador Ale Rojas, quien encontró en el lettering de estilo Art Decó –modular, geométrico y de gran fuerza visual– un diálogo natural con el juego de geometrías y tintas planas monotonales presentes en el cartel. Esta elección tipográfica no solo evoca las vanguardias históricas, en particular a Kandinsky, Marc y la Bauhaus, sino que también funciona como un homenaje sutil a las guías oficiales publicadas en Sanlúcar durante las décadas de 1920 y 1930. Así, la tipografía no se limita a cumplir una función informativa, sino que se integra como parte del lenguaje visual y simbólico de la obra, reforzando su carácter evocador y su conexión con una tradición estética que combina modernidad, memoria y emoción.

P.–Por último, ¿la veremos en las carreras?

¡Por supuesto! Ya estamos en plena cuenta atrás, con toda la ilusión puesta en ese momento. Será un placer vivirlo allí, de nuevo, en la arena.