Educación internacional de calidad en Sevilla

Elegir cuál es el colegio más adecuado para los hijos es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia. Desde CBS aconsejan a las familias que lo fundamental es valorar dónde pueden ser más felices y si el proyecto educativo se apoya firmemente en valores alineados con lo que desean para sus hijos y la familia. Así que el trabajo que les queda es conocer diferentes propuestas e idearios, descubrir cómo trabajan en cada centro, cómo son sus educadores y cómo es el día a día de ese centro.

En CBS, The British School of Seville ponen el acento en un aspecto fundamental, a menudo no valorado: trabajar para que los alumnos sean felices mientras se forman, porque así también lo serán en el futuro. Por ello, en su centro ofrecen un ambiente de aprendizaje seguro y cariñoso, enfocado en cada alumno, y potenciando sus habilidades y destrezas.

Ser bilingüe es cada vez más determinante en la vida laboral. El inglés, en particular, es uno de los idiomas más demandados y por ello, se ha convertido en un motor que impulsa hacia mejores opciones académicas y laborales. Conseguir que desde las edades más tempranas se hable otra lengua como si se fuera nativo no es tarea fácil, a no ser que se viva en el extranjero. Y en esto precisamente reside la gran ventaja que ofrece el colegio CBS, The British School of Seville donde se estudia un currículo británico impartido 100% en inglés desde sus primeros años de enseñanza.

En esta maravillosa época de la infancia los niños son como pequeñas esponjas dispuestas a aprender todo lo que hay a su alrededor, por ello al empezar desde tan pequeños con un currículo íntegramente en inglés aprenden muy rápido, beneficiándose del currículo flexible que ofrece el colegio. Bajo la atenta mirada de profesores plenamente dedicados, los pequeños descubrirán el mundo desde una mirada creativa y basada en el aprendizaje a través del juego y la exploración.

Además, para ofrecer la mejor calidad educativa las clases son impartidas en aulas espaciosas en grupos reducidos de alumnos, así como al aire libre en un entorno natural privilegiado. Este entorno se debe a que el CBS, está ubicado dentro de la Urbanización La Juliana, en el espacio natural de un pinar centenario ofreciendo espacios de aprendizaje seguros y cómodos para todos los estudiantes. Aprovechando este contacto diario con la naturaleza, los alumnos pueden practicar actividades, tanto deportivas como de cuidado del medio ambiente, que en otros lugares se hace más difícil y aprenden a amar y a cuidar el medioambiente. Entre los objetivos marcados por el colegio también se encuentra la reducción del consumo de agua, electricidad, combustible y papel. Prueba de ello es la colocación de placas solares en las instalaciones que aportan energía a los vehículos eléctricos con los que se realizan las rutas escolares diarias.

Dentro de su educación integral, en el CBS también se pone mucha atención en la alimentación y se elabora una dieta que se cuida al extremo para que sea equilibrada nutricionalmente. El centro cuenta con su propia cocina, la cual cuenta con el certificado de calidad de seguridad alimentaria ISO 22000. Centrados en proporcionar un menú equilibrado, variado e innovador, así como que esté adaptado a las dietas especiales, por salud o principios. Una buena alimentación favorece la salud tanto física como mental, y en CBS lo tienen claro.

Esta educación integral y personalizada, ha recogido sus frutos con 16 Premios a las excelencia académica otorgados por Cambridge en solo siete años. Ignacio González Párraga fue el último condecorado el pasado junio con el certificado de Top in the World for Cambridge International AS Level Spanish Literature.Pero no solo los alumnos son reconocidos internacionalmente, el centro también cuenta con cuatro sellos de calidad certificados. Estas son la Certificación ISO 9001, en cuanto a gestión interna y calidad del servicio educativo, la Certificación ISO 14001, en referencia a las infraestructuras y su impacto en el medio, y la Certificación ISO 22000, relacionada con la calidad de los alimentos del comedor. Estas acreditaciones son otorgadas por OCA CERT y acreditada por ENAC. La última en ser recibida fue la Certificación Biological Risk Control, por el control frente a la transmisión del Covid-19.

El colegio de los hijos es el colegio de toda la familia, un lugar donde sentirse seguros y unidos. Si se elige de forma acertada se generará esa estabilidad que tanto se desea para que los hijos lleguen a ser las personas que ellos quieran ser, libres e independientes. Y que lo logren con la ayuda de su familia, y el apoyo de su colegio.

En CBS hablan de la motivación como fundamento de esa seguridad y felicidad. El objetivo es que los alumnos se enfrenten a cada materia con una actitud positiva, con ganas de experimentar y jugar. Que los deberes no sean impuestos, sino que se afronten con el impulso de trabajar y aprender. Y que las familias estén comprometidas e involucradas para lograrlo. Al fin y al cabo, un colegio no está solo para ayudar en el aspecto académico, según indican desde el centro; también está para formar en otros aspectos: las emociones, la creatividad, el desarrollo de la salud y la madurez. Una formación integral, además, educa en valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la determinación.

Todo esto convierte a CBS, The British School of Seville en el camino al bilingüismo de forma natural y a nivel nativo a través de la exploración, la imaginación, el descubrimiento y la pasión por el aprendizaje.