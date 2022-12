Sindy, la influencer en miniatura

Toñi médica de profesión, empieza a descubrir poco a poco una de sus pasiones: la costura. Sin embargo, la mantiene en su vida como un hobby. El diseño y la confección, en especial de bolsos, será la pieza clave de su arranque inicial en el mundo del patronaje.

Desde cursos de diseño, hasta formación en centros de moda y costura, pasando por desfiles en pasarelas, así ha sido como la afición de Tam ha crecido a lo largo del tiempo. Una afición que, en todo su proceso, la llevó a crear Tamknitting, una marca personal donde la sevillana muestra sus bolsos, prendas de croché, ganchillo, paño y, además, relata muchas de sus experiencias vividas en el mundo de la moda.

Con todo esto, la médico y diseñadora cuenta con un instagram personal (@Tamknitting) donde conseguir algunos de sus diseños, así como contactar con la misma.

Pero, sin duda, la peculiaridad de la artista no queda aquí, ni tampoco en su amor por la medicina. Toñi es, especialmente, conocida por medio de Sindy.

Seguramente a los ya no tan jóvenes les suene el nombre de esta peculiar muñeca. Sindy, nacida en 1963 por Pedigree Dolls and Toys, fue durante décadas la rival directa de Barbie. Su aspecto, moda y accesorios llegaron a convertir a la muñeca en el récord de ventas de en las jugueterías de Reino Unido en 1968 y 1970. Tanto fue su expansión que, como no podía ser de otra forma, Sindy llegó a nuestro país, y aquí comenzará la historia.

Toñi, como cualquier niña de entonces, deseaba la cotizada muñeca. Sin embargo, no pudo llegar a sus manos hasta años después, ya entrada en su madurez y, por suerte, con el don de la confección en sus manos. Fue entonces cuando comenzó su magia.

En un mundo donde la británica muñeca aún es popular en grupos de Facebook, revistas y coleccionismo, Tam decidió crear una red social para mezclar su pasión por la confección a conjunto con su tan anhelado regalo. Es así como nació Sindy Atelier (@ sindy_atelier).

Gracias a Sindy, Toñi ha sido capaz de demostrar que la confección de ropas a pequeñas escalas es posible. Sus diseños, que parecen la versión miniatura de cualquier prenda real que podemos encontrar en nuestros armarios, están confeccionados al detalle para el tamaño exacto de la muñeca. Si echamos una ojeada a su perfil en instagram, podemos observar como Sindy cuenta con la última moda actual, con cardigans, jerseys a colores rosas y naranjas, petos a cuadros o vestidos florales para los pasados meses de calor.

Tanto es así, y tan reales son sus diseños, que las confecciones de Álvarez han llegado a todas las partes del globo, atravesando el Pacífico hasta llegar a Australia, o el Atlántico hasta llegar a Canadá. Sin duda, sus patrones a medida han dado de qué hablar en todos los rincones.

Tan grande ha sido el impacto, que ha formado parte de una de las revistas dedicadas a la muñeca en varias ocasiones. En concreto, la última publicación de la revista Mam´selle Magazine cuenta con la colaboración de la artista, que comenta en un interesante reportaje cómo realizar una correcta decoración en Fin de Año, así como qué trajes de fiestas son los más adecuados, entre otras cosas. A su vez, aparece en la contraportada de otros números de la edición, tales como los de Julio o Noviembre.

A día de hoy, aún se pueden conseguir algunos diseños de Álvarez a través de sus redes sociales y de su perfil en Etsy (donde encontraremos las famosas ropas en miniatura), que se encuentra también bajo el nombre de Tamknitting No obstante, reconoce como eso ha pasado a un segundo plano, centrando la mayor parte de su tiempo libre en la confección de nuevos diseños para sus muñecas.

En palabras de la propia Toñi, ‘Sindy es mi alter ego’. Y no es de extrañar. El buen gusto, tesón y dedicación que le implica a su marca, a su sello, a la confección y a su buena imagen en redes hace que la muñeca sea vista casi como un perfil real.

Un perfil con fotografías y diseños que, si fueran vistos desde la cuenta de una chica real, no se quedarían nada atrás de las influencers que sacuden las redes. Influencer en miniatura, que podría llamarse. Inerte, sí, pero con la vida que Tam le da con tanto cariño.