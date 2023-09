La Nava, con todos los sentidos

Del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche nace un pequeño pueblo blanco y milenario. En las calles de La Nava conviven una mezcla entre la historia y la apariencia de un pueblo por el que han pasado los años, una naturaleza que no tiene parangón rodeado de arroyos, huertas y un sin fin de vegetación, y la modernidad de los nuevos tiempos.

En este enclave los sentidos disfrutan de un viaje que no deja lugar a la imaginación. A través del oído, a la orilla del Río Múrtiga el devenir del agua crea una melodía que busca relajar e incitar a partes iguales. Su cauce tranquilo combinado con el trinar de los ruiseñores pone una nota de bienestar que el cuerpo celebra después de vivir ajetreado.

Sus ojos disfrutarán de un baile de color por todo el circulo cromático. Desde el color blanco y luminosos de sus calles, hasta el verde intenso de los árboles frutales y las pequeñas parcelas de hortalizas y frutas, pasando por los colores de una gastronomía que interpela al olfato y al gusto.

Este último no puede escapar una vez que entra en la localidad. La joya de la corona sin ninguna duda es el jamón, seguido muy de cerca por la carne de cerdo a la brasa. Jugosa y en su punto. Pero para completar el mosaico de sabores no hay que olvidar el postre. El melocotón autóctono al baño maría es el toque dulce que le faltaba a este simposio de sabor.

El olfato juega un papel fundamental. En él se funden rápidamente los delicados aromas del ambiente, con una combinación que procede de la floresta, medicinales y aromáticas. El eucalipto, la jara, el tomillo, el poleo o el orégano son algunos de los olores más característicos de la zona.

El último sentido, el que recorre todo el cuerpo, el tacto. Este no hay que usarlo de forma fidedigna, ya que para palpar el espíritu y la hospitalidad de sus gentes no es necesario tocarlas. Sus formas de ser y de recibir al que llega hace de La Nava un destino turístico por sus cuatro costados, y cinco sentidos. Algo que no te puedes perder, y del que seguro no querrás volver a perderte.