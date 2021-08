Los mejores 'outfits' con mascarilla para la playa

Sanlúcar de Barrameda se engalana para recibir uno de sus acontecimientos más importantes: la tradicional carrera de caballos. Este acto, además de un deporte y un deleite para los amantes de los equinos, es un evento social de gran envergadura. Mujeres y hombres visten con sus mejores outfits para pasear por la playa anualmente; sombreros, faldas, bolsos y pañuelos han acompañado los conjuntos de los sanluqueños durante estas semanas pero, en este año pandémico, es importante asegurarse de que la mascarilla también combina con la ropa.

Multitud de tiendas de venta exclusiva de mascarillas han abierto sus puertas desde el pasado 2020 hasta la actualidad y, a día de hoy, es inusual aquella persona que no posea mascarillas más estilosas que las clásicas FFP2 o las quirúrgicas. Las modelos que han prestado su estilismo para este reportaje de moda lo tienen claro: "Si hay estampado en la ropa, la mascarilla debe ser lisa".

Inés Trujillo y Míriam Barrios, grandes aficionadas a las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, posan en la primera foto con looks elegantes pero informales. Por la izquierda, Inés viste un top lencero blanco acompañado de una túnica con motivos florales en colores negro, rosa, amarillo y verde. Ante esta combinación, la mascarilla elegida es una FFP2 negra que no recarga su ya llamativo estilismo. Míriam, por su parte, luce un vestido naranja liso que acompaña de una mascarilla con pequeñas flores de muchos colores.

En la imagen número 2, Míriam porta una preciosa camisa con numerosos y llamativos colores; en contraposición, su mascarilla es completamente negra. Lo contrario sucede con su outfits de la imagen número 3, que se compone de una camisa de encaje en tonos blancos y crudos junto con unos pantalones largos de un blanco impoluto. El toque redondo de esta modelo es su mascarilla con llamativas y grandes flores en tonos rosas, rojos y verdes: elegantísima.

Inés, por su parte, sigue haciendo gala de las mascarillas simples negras para no eclipsar sus elegantes túnicas. La cadena que acompaña a la mascarilla en la fotografía número 4 son aros dorados que hacen una bonita combinación con los colores verdes, rosas y marrones de su toga.

Finalmente, en la número 7, la modelo gaditana sigue apostando por los tops lenceros mientras que

conjunta con mucho gusto el sombrero con un estampado de leopardo. El toque definitivo lo aporta con sus plataformas marrones a juego con la túnica.

El 'look' de las más jóvenes

Las adolescentes estilosas también tiene su hueco en este reportaje de moda pandémica. Las modelos, Lucía Triviño y Cecilia García, lucen estilismos sencillos y favorecedores. Lucía, por la izquierda, elige una blusa colorida en tonos rojizos que acompaña con un pantalón corto de talle alto blanco. La mascarilla elegida es una FFP2 blanca con una cadena de pequeñas bolas en tonos rosas muy claros.

Cecilia ha recurrido a la falda larga estampada, tan popular en los looks actuales, y un top blanco con una sola manga. Su mascarilla, también blanca, hace juego con una cadena de pequeños cristales celestes que queda cubierta en la fotografía por su cuello. Sin embargo, un look no está completo hasta que no se añaden otra serie de complementos, y así lo ha hecho la gaditana, que combina a la perfección su montura dorada de gafas con el collar y los anillos.

Por último, las adolescentes exhiben unos pañuelos de lunares que se han atado al pelo a modo de gomilla: Cecilia, por la izquierda, presume de un tono verde pistacho con lunares negros, mientras que Lucía, acorde a su ropa, se ha decantado por los colores negro y blanco.