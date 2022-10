“Níjar no necesita grandes inversiones, requiere soluciones a los problemas”

Es una declaración de intenciones. Antonio López lo dice claro y contundente: “Níjar no necesita inversiones, sino que se solucionen los problemas que tiene”. El presidente de los regantes cree que con buena voluntad política, el campo de Níjar miraría al futuro con optimismo.

¿Cómo afronta el campo de Níjar el otoño en cuanto a abastecimiento?

Nos empieza a faltar agua. El acuífero de Níjar siempre está ‘fastidiado’, y el problema es que en estas fechas, desde finales de julio hasta mediados de octubre, la desaladora de Carboneras manda 20.000 metros cúbicos menos al día de lo que necesita el campo, porque refuerzan el abastecimiento doméstico por el incremento del turismo. Esa falta la notamos, porque aunque nosotros teníamos todas las balsas llenas (de agua desalada) en julio, que vienen a ser 1’3 millones de metros cúbicos, ya están vacías. Los problemas empiezan a partir de ahora y hasta el 15 de octubre, que falta agua.

La balsa 8 debe solventar ese problema...

Esa balsa se proyectó para que no nos falte, pero hasta que no esté hecha, nos seguirá faltando. El agua embalsada nos la ‘comemos’ entre julio, agosto y septiembre, y ya no nos queda casi nada. Esta balsa tiene una subvención estatal de más de 5 millones, en Níjar no se necesita dinero de la Junta, lo que necesitamos es gestión y nos estamos viendo abandonados.

¿En qué punto está estancado ese proyecto?

Hemos tardado mucho en hacer el asunto de la permuta, porque hay unas tierras que nos han obligado a comprarlas para cambiarlas por las tierras en las que nos dejan hacer la balsa, que es monte público; hasta ahora para las balsas que se han hecho nunca se pidió una permuta, porque se entiende que es una obra de interés general y el Ayuntamiento no puso nunca ninguna pega. Eso lleva un tiempo enorme; y aunque ya está pendiente de nada, luego hay que acelerarlo. Como siempre, hemos recurrido al gobierno de España para que la haga, pero los papeles tienen que salir de Andalucía, y ahí andamos, con mucho retraso administrativo.

¿Qué le parece el nuevo delegado?

He de reconocer que tengo una gran esperanza. Antonio Mena es un hombre que conoce mucho el tema, espero que mejore notablemente el trabajo que se ha hecho. La Comunidad sólo necesita poder trabajar con la administración, porque los problemas graves que tienen los agricultores son sencillos de solucionar, simplemente con una activación de la política de agua en la comarca de Níjar: tener ya la concesión, acelerar la burocracia de la balsa… Y hay que tener reuniones de trabajo regularmente. Necesitamos que también se vean los problemas de Níjar, y que tienen solución. Sabemos que las soluciones están ahí, es simplemente gestionar lo que podemos tener.

¿Cómo es la experiencia con el agua desalada?

Es una bendición. Níjar ha hecho sus deberes cuando nadie creía en la posibilidad de regar las tierras con la desaladora. Se firmó el convenio en el 2000, cuando no había ninguna desaladora grande en España para la producción agrícola. El precio que tiene el agua desalada de las desaladoras estatales es caro, pero asumible. Este no es el problema ni en el Poniente ni en ningún lado. Nosotros, solo con agua desalada, tenemos un coste por hectárea que no va más allá de un 5 o 6% con respecto al total de los gastos de una hectárea de invernadero. El problema es otro: que no tengas agua, que no tengas la concesión de las aguas…

“Necesitamos que se desbloquee la nueva balsa, la concesión pública, y poder usar agua reutilizada y la desaladora Mar de Alborán”

¿Por qué no la tienen?

Nosotros tenemos un convenio con el Gobierno por 27 hectómetros anuales, y eso hay que pasarlo a concesión de aguas públicas por la Junta y llevamos trabajando en eso tres años. Está en la fase final, pero se está retrasando mucho, sobre todo en cuanto a reuniones de trabajo, para ver cómo está y qué falta. No me canso de pedir reuniones y no las tenemos. Cuando veo desde que empezó la última campaña electoral, que el agua va a ser el eje de la consejería, me parece bien, pero Níjar existe. Nosotros tenemos el trabajo más adelantado de todas las comarcas, hicimos la desaladora antes que nadie, estamos viviendo gracias a que tenemos el mejor regadío que existe y gracias a eso sobrevivimos, pero hace falta que la administración escuche a la dirección de la Comunidad. Se han perdido muchos millones de ayudas en el campo de Níjar, por ejemplo cuando tuvimos la dana, o el granizo, porque no tenemos regularizadas las aguas fuera de la desaladora. La nuestra sí lo está y salvó a muchos, pero el que no era comunero perdió mucho dinero. Hay que regularizar el campo de Níjar, no se trata de inversión de la Junta, lo que pedimos es gestos administrativos, avances, aprovechar la ley de sequía, etc. Que no sea solo Poniente y Levante, y en el centro nos quedemos sin nada.

Otros posibles aportes también están en el aire, como el de la desaladora Mar de Alborán...

Esa desaladora es nuestra solución en el tema del agua. Lo que no puede ser es que eso esté bajo un secreto que nadie sabe lo qué están haciendo o dejan de hacer, cuál es su proyecto real, cómo se va a repartir el agua, quien va a ayudar a ese reparto, etc. Yo se lo he preguntado a la consejera y jamás he tenido respuesta. Jamás ha hablado de eso, porque es privada, pero es la solución del campo de Níjar. ¿Qué pasa con esa desaladora? ¿Se va a poner en marcha? Lleva construida algo menos de 20 años, estuvo un tiempo en funcionamiento pero luego se abandonó, por distintos problemas. Ahora la ha comprado Aqualia en principio para que nuestra Comunidad reparta el agua, pero está la política por medio. Llevan año y pico reparando la desaladora, nosotros estamos al margen de cómo ni qué se está haciendo. Hemos pedido la concesión de esas aguas y no tenemos respuesta.

¿Siguen reivindicando poder emplear agua reutilizada?

Por supuesto. En todos los sitios sale que en El Ejido y en otros lugares se va a utilizar agua terciaria de las depuradoras por parte de los agricultores, y yo nunca se lo he oído de la de Níjar. Ahí tenemos 4 Vegas, que lleva 20 años utilizando agua de depuradora. La de Níjar es pequeña, no llega a un hectómetro cúbico, ¡pero es que un hectómetro es mucha agua!