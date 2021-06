El programa Lydes te acerca a la realidad empresarial

La Fundación San Telmo lanzó en 2009 el programa Lydes -Liderazgo y Desarrollo- con el propósito de ayudar en los primeros pasos de la carrera profesional a los jóvenes universitarios. Nació con un doble objetivo: dar respuesta a las necesidades detectadas en las empresas y atender la demanda de jóvenes talentos desorientados al acabar su formación universitaria.

Los estudiantes universitarios adquieren conocimientos técnicos inherentes a su carrera y son conscientes de tener una base sólida y estructurada, pero que no siempre responde a las necesidades que tendrán al comienzo de su vida profesional.

Incertidumbre, desengaño o desilusión son las palabras que mejor definen la sensación de muchos jóvenes que, con su título universitario debajo del brazo, siguen encontrando dificultades para hacerse un hueco en el mundo laboral. Todo esto puede conducir a los jóvenes a un estado de conformismo que acaba por nublar sus metas profesionales y a no invertir su tiempo de manera correcta. El Programa Lydes ayuda a afrontar este reto actuando como puente de unión entre la Universidad y la empresa; por ello, está dirigido a jóvenes en su último curso de carrera o que hayan finalizado sus estudios universitarios recientemente y que quieran alcanzar sus metas profesionales. Una dosis extra de conocimiento y realidad empresarial.

La Fundación San Telmo, con sede en Sevilla y en Málaga, pone el foco en torno a cuatro objetivos principales: Acelerar la incorporación de los jóvenes talentos al mercado laboral; permitir a dichos jóvenes el acceso a puestos de trabajo de mayor calidad; diseñar con ellos una carrera profesional de éxito, ofreciendo orientación personalizada al comienzo de la vida profesional y, por último, desarrollar habilidades y actitudes empresariales.

Un proyecto de diseño de carrera profesional

El programa Lydes, además de ser muy práctico, está enfocado en soluciones y oportunidades para los más jóvenes. En los más de 10 años de experiencia, se ha convertido en un programa experto en el diseño de carreras profesionales, orientando y asesorando a los alumnos para que ellos mismos descubran sus talentos y puedan enfocar sus carreras. Una muestra de ello es la alta tasa de éxito de los egresados, la cual viene reflejada en un 98% de empleabilidad laboral tras finalizar el Programa. Supone una oportunidad única y exclusiva para preparar jóvenes talentos, pues no se trata solamente de ofrecer las competencias técnicas y estratégicas necesarias, sino de dotar al alumno de las competencias personales claves para iniciar con éxito sus primeros pasos profesionales.

Para ello, los alumnos cuentan con un seguimiento personalizado por parte de profesores, tutores y compañeros para que, conjuntamente, realicen un análisis y diseñen una carrera profesional en base a las virtudes, puntos fuertes y débiles o preferencias personales. El alumno de Lydes logra conocerse mejor y descubrir hacia dónde enfocar sus inicios en el mercado laboral.

Para acercar aún más la realidad empresarial a los participantes, se organizan durante el programa diferentes visitas a empresas y conferencias-coloquios con empresarios y directivos. Tienen lugar diferentes talleres con directivos y consultores de recursos humanos, así como especialistas en el propio campo sobre diseño de carreras profesionales, y en la elaboración de currículos y orientación laboral donde los participantes tienen la oportunidad de conocer y profundizar en sus carreras profesionales. Asimismo, para favorecer el intercambio de experiencias y el networking, organizan diferentes encuentros de antiguos alumnos a lo largo del año.

Metodología de aprendizaje: El método del caso

Este sistema se utilizó por primera vez en Harvard y desde entonces se ha popularizado en diferentes escuelas de negocio europeas. Es una metodología de aprendizaje basada en el learning by doing, aprender haciendo, y que tiene como objetivo preparar a los alumnos para la toma de decisiones estratégicas en las empresas a través de la práctica de situaciones reales actualizadas. Son clases muy prácticas e interactivas. Después de que los alumnos estudien el dilema y preparen el caso en grupos para efectuar un diagnóstico, el profesor facilita y guía el debate en el aula. Gracias al pronóstico preparado por cada alumno, el profesor fomenta la participación de toda la clase, para enriquecer la discusión a partir de distintos puntos de vista, experiencias y procedencias culturales.

Esta metodología permite que, de una forma dinámica y práctica, los estudiantes se pongan en la piel de empresarios reales permitiéndoles practicar la resolución de problemas empresariales actuales y la toma de decisiones estratégicas. El Método del Caso destaca también por la realización de simulaciones empresariales, de forma que los alumnos mediante trabajos en equipo deben actuar como si fuera una reunión de un Consejo de Administración. Mediante la evaluación cuantitativa y cualitativa del caso concreto, los alumnos se enfrentan a los mismos problemas, dilemas y situaciones que encuentran los directivos en la vida real.

Alrededor del 60% son casos que han escrito los profesores de San Telmo, ejecutivos en activo de alto nivel empresarial, por lo que tienen un dominio total sobre el tema. Además, en el debate del caso, en ocasiones cuentan con la presencia del protagonista, lo que aporta un enriquecimiento capital a la discusión del caso y lo hace ser un momento de formación único e irrepetible.

En Sevilla y Málaga

El programa Lydes se imparte en la sede de Sevilla desde 2009, tras el éxito cosechado en las últimas 12 ediciones este año 2021 arranca por primera vez también en la sede de Málaga de la Fundación San Telmo. Conscientes de la demanda actual en la parte oriental de Andalucía, es decir, Málaga, Jaén, Granada y Almería, se ha puesto en marcha una nueva edición que responda a las necesidades de los jóvenes residentes en estas zonas al comienzo de su vida profesional.

Durante los meses de verano, alrededor de medio centenar de jóvenes conviven en las aulas de San Telmo. Todo ello a un ritmo de trabajo muy intenso, con altos niveles de exigencia y consiguiendo muy buenos resultados. Posteriormente, las clases dan paso a las entrevistas de trabajo en las empresas que colaboran con el programa Lydes, las cuales apuestan por el talento y el desarrollo.

La experiencia de algunos antiguos alumnos

La ingeniera en Tecnologías Industriales, Lorena Cruz Pino, acababa de terminar sus estudios universitarios cuando conoció el programa Lydes. Una de las alumnas malagueñas por las que la Fundación San Telmo ha decidido impartir también allí su programa. “Estudiamos casos de empresa muy interesantes que te enseñan a desarrollar diferentes habilidades y aprender a analizar los problemas de otra forma. Gracias al Lydes he comenzado mi carrera profesional dentro de una empresa donde desempeño funciones de Supply Chain y formación de personas”, comenta Lorena recordando cómo cursarlo le ofreció la oportunidad de adquirir una visión global de la empresa y sus diferentes áreas.

Desde Sevilla, el graduado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing, Pepe Moreno, asegura que el Lydes no es para cualquiera. “Está reservado para unos pocos que tienen claro que no quieren ser del montón, que se quieren diferenciar por una serie de cualidades como son el liderazgo, la motivación, la constancia, la exigencia y unos conocimientos generales de la empresa; contabilidad, finanzas, marketing, derecho, negociación, etc. En cuanto a las oportunidades laborales que se nos ofrece, puedo decir que he podido formar parte de hasta ocho procesos de selección de empresas de reconocido prestigio”.

Para la onubense Marina Vazquez después de concluir el Grado en Psicología, al principio le resultaba tedioso pasar el verano en Sevilla, hasta que conoció a sus compañeros. “Me encontré en el aula con un grupo muy dispar de personas, con distintos perfiles, tanto académicos como personales, pero con un mismo objetivo: ser líderes. Gracias a ellos, y al equipo de San Telmo, que nos han enseñado y apoyado en todo momento, tengo la suerte de decir que he dado el paso profesional que buscaba. Fui seleccionada para ejercer el puesto al que optaba como candidata, formándome como futura jefa de sección en una multinacional. Sin duda, volvería a pasar ese verano en Sevilla una y otra vez, ya que con ello he crecido profesional, pero sobre todo personalmente”

Sergio Rosado Castillo, tras finalizar el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Sevilla, no sabía cómo dar un paso adelante en su futuro profesional. Conocer la existencia del programa Lydes, dentro de una Feria de Empleo fue un punto de inflexión. “El Programa Lydes me ofreció la oportunidad de estudiar casos reales de empresas, lo que me permitió acercarme al mundo laboral de una manera mucho más real. Gracias a lo aprendido y tras tres meses de intenso esfuerzo, empecé a trabajar en consultora internacional de primer nivel en la que estoy creciendo y aprendiendo día a día. ¿Qué me llevo del Programa Lydes? Amigos, experiencia, capacidad de sacrificio y, sobre todo, futuro”.