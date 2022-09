ESIC Sevilla eleva el perfil profesional de sus alumnos

La escuela de negocios ESIC Sevilla afronta este contexto que estamos viviendo, un punto de inflexión en todos los sentidos, formando los nuevos perfiles que demandan hoy las organizaciones. Adaptación, talento, motivación, rigor profesional, y honestidad son solo algunas de las máximas que ESIC Sevilla defiende en la práctica profesional y educativa.

La formación que ofrece esta escuela es de alta cualificación, y se divide en tres grandes grupos:

Mba y máster

El Executive MBA [EMBA] está acreditados por AMBA (Association of MBAs), certificación que solo obtiene el 2% de las escuelas de negocio del mundo. ESIC está presente en Europa, Asia, América, África y Oceanía, con más de 120 acuerdos con otras universidades.

Diseñado para perfiles senior, su plan de estudios está formado por asignaturas de management (innovación, pensamiento crítico en toma de decisiones, liderazgo consciente…), asignaturas de especialización (finanzas, marketing, nuevas tecnologías, gestión del talento…), asignaturas elegibles (asignaturas de categoría, asignaturas de preparación para certificación o business study tour) y un Trabajo Fin de Máster tutorizado que consiste en elaborar un Plan de Negocio para la empresa específica del alumno.

Está diseñado para preparar a los futuros directores de negocio para que maximicen el valor económico y social de sus organizaciones, sabiendo liderar a todos los stakeholders hacia la innovación, rentabilidad y más sostenibilidad en todos los sentidos.

En el área de Marketing, ESIC Sevilla ofrece el Máster en Marketing Digital [MMD], con el que además se obtiene la doble titulación europea de ESIC y FEDMA: Máster en Marketing Digital otorgado por ESIC y European Diploma in Digital Marketing otorgado por FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing). Ofrece múltiples salidas profesionales, tales como responsable marketing digital, responsable de comunicación Digital, E-Commerce managers y directivos, Digital Account Managers, responsable de Medios Digitales, Lead or Adquisition Specialist, Content Marketing Manager & Social Media Managers, emprendedores o empresarios.

ESIC también ofrece el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO], primer puesto en rankings en los últimos 15 años, con gran prestigio empresarial. El perfil de salida corresponde a profesionales capaces de asumir responsabilidades, proyectando el planteamiento estratégico alineado con la estrategia general de la compañía, y siendo capaces de formular el plan operativo para cumplir los objetivos de negocio.

Otros másteres para la excelencia profesional con contenidos adaptados a la realidad más actual son el Máster en Dirección de Personas y Recursos Humanos [DRHO] y el Máster en Finanzas [MDF].

Postgrados

En Marketing, ESIC Sevilla presenta un nuevo título en esta área es el Postgrado Avanzado en Marketing Digital [PAMD], dirigido a profesionales con experiencia que necesiten ampliar conocimientos sobre las últimas y más avanzadas disciplinas.

En el área de Tecnología, el Postgrado en Big Data & Business Analytics [PSBD], en el que se trabajan las técnicas analíticas más demandadas por las empresas y se forma a profesionales líderes de proyectos Big Data.

En el ámbito de las ventas, ESIC Sevilla imparte el Postgrado en Dirección de Ventas [PSDV].

Cursos de especialización online (ceo)

Estos cursos están planteados para fortalecer el perfil profesional y conseguir una alta cualificación en las áreas con más oportunidades de empleo. Se clasifican en las áreas:

‘Digital Marketing’. Con cursos sobre analítica digital, captación y cualificación de clientes, Customer Experience Management, Customer Relationship Management, Ecommerce, Inbound Marketing, marketing B2B, marketing digital, publicidad digital, Social Media Maganement, SEO y SEM Analytics, Marketing Research, y neuromarketing.

‘Maganement’. Con cursos sobre Digital Sales, emprendimiento, Gaming & Esports, habilidades directivas, innovación, negocio digital para pymes, y organización y gestión de eventos virtuales.

‘Digital technology'. Con cursos sobre Big Data Analytics, Blockchain, ciberseguridad, fintech y banda digital, gobierno del dato, e Internet de las Cosas.

De forma paralela, ESIC Sevilla realiza una robusta labor de Responsabilidad Social que está reconocida por Merco España, que la sitúa en el puesto #1 en “Escuelas de Negocios y Universidad con mayor responsabilidad y gobierno corporativo”.

Algunos de los últimos datos que respaldan la calidad académica de ESIC son el puesto #1 como “Líderes en Transformación Digital” en el Ranking de Innovación Educativa de El Economista, la #22 mejor business school del mundo según América Económica en la categoría “MBA Global 2022”, o la número #3 como mejor escuela de negocios de 2022 en programas para recién licenciados y jóvenes profesionales según Forbes. Además, es la 2ª escuela de negocios con mejor reputación del país según Merco España.

Para facilitar la formación, ESIC Sevilla ofrece un servicio con becas y ayudas económicas, facilidades de financiación para estudios y recursos como bolsa de empleo con más de 2.000 ofertas anuales.