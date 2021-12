España, “el país más rico del mundo”

Así, el objetivo principal de dicha campaña es hacer a todo el mundo partícipe de la misma causa: la lucha contra el desperdicio alimenticio . Para conseguirlo, hay tres mensajes claves que se han querido destacar desde este Ministerio. Por un lado, que España es un país maestro en transformar las sobras en nuevos platos maravillosos; por otro lado, que lo realmente importante en un alimento no es su aspecto, sino su sabor y, finalmente, que, cuando se opta por tirar un alimento, también se está desechando todo el esfuerzo que hay detrás.

Y es que, tal y como se especifica en la campaña, al desperdiciar alimentos no se está tirando solo comida, sino que se está desperdiciando los recursos naturales empleados en obtenerla , así como el trabajo y esfuerzo de todos los operadores de la cadena de suministro alimentario.

Bajo el lema "Aquí no se tira nada" se quiere promover la concienciación sobre el desperdicio alimentario . Para ello, los diferentes mensajes han sido diseñados para apelar al orgullo por nuestros productos, el valor del trabajo de toda la cadena y para fomentar un consumo responsable .

Datos preocupantes

Cuando finalizó 2020, los españoles habían desperdiciado un volumen total de 1.364 millones de kg o litros de alimentos y bebidas en sus hogares, lo que, además, supuso 11 millones de kg o litros más que en el año 2019.

No obstante, este desperdicio no se queda únicamente en el ámbito doméstico, si no que también se tira mucha comida fuera de él. Según las cifras de 2020, los españoles consumieron fuera del hogar más de 2.888 millones de kg o litros de alimentos, bebidas y aperitivos, generando un volumen total de desperdicio de 25,7 millones de kg o litros.