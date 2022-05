San Roque, para todo el año

San Roque dispone de suficientes atractivos para atraer turistas durante todo el año, no sólo en verano. El Ayuntamiento de San Roque, en la puerta sur de la Costa del Sol, puede enorgullecerse no sólo de sus playas de ensueño, sino también de sus magníficos campos de golf, su puerto deportivo y sus canchas de polo. Por ello, el lema “San Roque, donde residen las emociones”, no puede ser más acertado.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de Turismo, Ana Ruiz, encabezan un equipo para la promoción de San Roque en España y el extranjero, con la realización de actividades durante todo el año. “San Roque -explicó el alcalde- tiene la suerte de disfrutar de un clima envidiable, que atrae a turistas de todo el mundo en cualquier momento del año para practicar deportes como el golf, la vela o el polo. Desde el Ayuntamiento somos conscientes de este potencial, y queremos hacer llegar esta idea a un mayor número de visitantes aprovechando las ferias turísticas como Fitur”.

“El lema ‘San Roque, donde residen las emociones’ -apuntó- se refiere principalmente a las grandes sensaciones que se viven en nuestras canchas de polo y en los campos de golf, practicando o disfrutando estos deportes. Pero también del azul de nuestro mar a bordo de un velero, y del verde que nos inunda cuando nos internamos en nuestros bosques. Sin olvidarnos del sabor de nuestra variada gastronomía, del olor del incienso en Semana Santa o de nuestros pasos resonando en las piedras milenarias de Carteia”.

“En definitiva -añadió Ruiz Boix-, San Roque es un municipio que tiene al turismo como uno de sus principales puntales económicos”. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, señaló que “este 2022 vuelve a ser una cita ineludible para San Roque. Con la vista puesta en la reactivación del turismo internacional en los próximos meses, una vez superado lo peor de la pandemia, desde el Ayuntamiento no vamos a dejar de enfocar gran parte de nuestros esfuerzos en el turismo nacional, que el año pasado fue tan pujante que sirvió para compensar la falta de visitantes extranjeros”.

La densa agenda de San Roque cada año posee numerosas actividades destacables, pero es en verano cuando se concentran un mayor número de actividades de ocio, dado el incremento de población que en estas fechas registra el municipio, en el que existen miles de segundas residencias. Prueba de ello es el atractivo cartel presentado en el Sotogrande Music Festival, con estrellas de la música como Raphael, Miguel Poveda, Vanesa Martín, Ara Malikian, una Noche de Carnaval gaditano, o Lola Índigo, que actuarán durante los meses de agosto y septiembre en Sotogrande, en una nueva iniciativa que pretende competir con festivales españoles de primer nivel. A ello se le suma las distintas Ferias del Municipio, hasta un total de 8, que entre junio y agosto tendrán lugar en todas las barriadas de San Roque.

Las competiciones de polo, incluidas en el Grand Slam de este deporte, son un auténtico imán que atraen la vida social de verano en la zona de Sotogrande, al igual que lo es El Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, a mediados de octubre en el prestigioso campo de Valderrama, uno de los mejores del mundo.También son numerosas las competiciones de vela desde el Puerto Deportivo de Sotogrande, a lo que hay que sumar la suculenta y variada oferta gastronómica, el turismo cultural con las blancas calles del Casco Histórico de San Roque o el yacimiento arqueológico de Carteia. El origen de San Roque está en los gibraltareños que en 1704 abandonaron el Peñón, quienes se llevaron consigo sus imágenes religiosas. Cada Viernes Santo los sanroqueños les rinden homenaje en la Procesión Magna, de Interés Turístico Andaluz.

Con 15 kilómetros de playas, Cala Sardina y Alcaidesa-Torrecarbonera han vuelto a ser reconocidas en 2022 con banderas azules. Cerca de ambas se sitúa Sotogrande, zona turística residencial con importantes instalaciones deportivas donde practicar el golf, el polo o la hípica. Puerto Sotogrande, mientras, es un espacio idílico por el que pasearse o tomar un aperitivo contemplando veleros y yates de ensueño. Por otro lado, el Pinar del Rey, de casi 340 hectáreas, es el espacio natural y lugar de recreo preferido por los campogibraltareños. Limita con la Finca La Alcaidesa, un espacio de uso público con espectaculares vistas, fauna y flora.