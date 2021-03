Amazon retoca su recién estrenado logo de la app por algunas "odiosas comparaciones"

Si hay algo que marca la identidad de una empresa esa es su marca. Los mensajes que transmite, cómo los hace y la imagen corporativa que ofrece, tanto en el servicio que administra a sus clientes como en el logotipo con el que se le asocia. Los responsables de Amazon, la empresa más valiosa del mundo, con más de 415.855 millones de dólares, según las últimas estimaciones, lo saben perfectamente y por eso han cortado de raíz cualquier tipo de polémica que podría asociarse a su marca. Rápido y directo. Sin miramientos. Aceptando la crítica y corrigiendo sobre la marcha.

¿Qué problema ha tenido Amazon? Recientemente decidió sustituir su tradicional carrito de la compra por una caja sonriente como la que llega a tu casa cada vez que haces un pedido. El problema vino con un detalle incorporado en la parte superior de la misma. Una cinta azul con los dientes de corte hacia abajo que algunos usuarios no tardaron en asociarlo con Adolf Hitler. Y claro, a pesar de que se había levantado mucha expectación con el cambio de logo y de que este tipo de decisiones debe llevar una importante firmeza a la hora de afrontarlo, Jeff Bezos y su equipo no estaba dispuesto a que ese 'detalle' supusiera un golpe en la línea de flotación de la empresa. La solución no se ha hecho esperar y pocos días después la cita azul se ha convertido en una etiqueta doblada sobre la sonrisa.

Cuál es el problema del nuevo ícono de Amazon?Que el caldo de cultivo de las redes sociales se encargó de pasarlo a blanco y negro y esto recuerda a un nefasto personaje de la historia humana 😱 pic.twitter.com/L1Ywzh8Bdx — MS Design (@msevero_dg) February 25, 2021

Todo este movimiento de logo ha situado a Amazon en el centro de la diana mediática y no por su crecimiento de valor y ofertas laborales como suele ser habitualmente últimamente. Más de cinco años ha tardado el gigante del comercio electrónico en cambiar la imagen y nunca pensaron que este hecho vendría cargado de tanta polémica. "Diseñamos el nuevo ícono para generar expectativa, entusiasmo y alegría cuando los clientes comienzan su viaje de compras en su teléfono. Tal como lo hacen cuando ven nuestras cajas en la puerta de su casa", ha llegado a manifestar un portavoz de Amazon.

Definitivamente Amazon ya no será la misma. El ícono actualizado se lanzó en todo el mundo para los usuarios de iOS la semana pasada. Los usuarios de Android verán la nueva apariencia a partir de esta semana.

El cambio de Amazon, cimentado en un impulso para este año 2021 después de meses marcados por la pandemia, pretendía representar aire nuevo y de expansión con una marca en continuo crecimiento, con las compras on line reinando en un mundo cada vez más digitalizado. El 'descuido' con la aparición de Adolf Hitler en escena, y todo lo que ello representa para la humanidad, no ha logrado romper sus esquemas pero los usuarios siguen diciendo que aún con los cambios realizados, el logo sigue teniendo un aspecto demasiado similar al impulsor de la II Guerra Mundial y el Holocausto ¿Tendremos nuevas modificaciones en el futuro?