Bouygues no tolerará que el veto a Huawei le afecte económicamente

El presidente y consejero delegado del grupo francés Bouygues, Martin Bouygues, ha advertido, durante la presentación de los resultados anuales de la empresa, que no tolerará que una decisión sobre el uso de equipamiento del fabricante chino de telecomunicaciones en el despliegue de redes 5G, provoque un impacto financiero negativo o genere una situación de desventaja competitiva entre operadores.Durante la presentación, Bouygues ha señalado que el Gobierno francés debe adoptar las decisiones que le convengan dentro de sus competencias. Los operadores, que forman parte de su grupo, tendrán que respetar dichas decisiones. El presidente de la multinacional ha dejado claro que respetará las reglas, siempre y cuando dichas decisiones "no tengan un impacto financiero y mientras no nos provoque una desventaja competitiva".

De las cuatro teleoperadoras francesas, dos de ellas utilizan Huawei. Tanto Bouyges Telécom como SFR usan equipamiento de la firma china para sus redes móviles. Las multinacionales están a la espera de que la Agencia Nacional de Seguridad del Sistema de Información frances (Anssi) se pronuncie respecto al uso del fabricante chino en el equipamiento y despliegue del 5G.

En el caso de que la Agencia Nacional de Seguridad dictamine en contra, las consecuencias para Bouygues serán terribles. La operadora se verá obligado a desmontar y reinstalar todo su equipamiento actual, para tener el mismo proveedor en 4G y 5G. "Son necesarios los mismos equipos en las mismas zonas", indicó el CEO francés. Esto acarrearía grandes consecuencias financieras, ya que una red móvil eficiente en Francia cuesta entre 8.000 y 10.000 millones de euros, añade Bouyges.

Al director de la operadora le parece que sería "buena idea" revisar las condiciones 5G que se adoptarán en Francia en abril si se veta a Huawei. En todo momento ha asegurado que mantendrá una conversación civilizada sobre sus intereses con el Estado francés.

La empresa ya afrontó anteriormente dificultades en la concesión de las licencias 4G, "No quisiera que este fuera el caso nuevamente. Obviamente nos encargaremos de eso", manifestó Bouygues.