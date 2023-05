Bruselas y Google quieren impulsar un pacto voluntario para regular la inteligencia artificial

La Comisión Europea y el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, se comprometieron este miércoles a fomentar un pacto voluntario para regular la inteligencia artificial (IA) entre todos los desarrolladores de esta tecnología, ya sean de la Unión Europea o extracomunitarios.

Pichai se reunió en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Era Digital, Margrethe Vestager, y con el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, con quienes abordó este asunto.

"Necesitamos una ley de inteligencia artificial lo antes posible. Pero la inteligencia artificial evoluciona de manera extremadamente rápida. Por tanto, necesitamos ya un pacto voluntario sobre reglas universales para la inteligencia artificial", dijo Vestager en su cuenta de Twitter.

