Bruselas da 24 horas a Meta para explicar cómo va a evitar la manipulación de contenidos por el conflicto entre Hamás e Israel

La Comisión Europea ha dado 24 horas a Mark Zuckerberg, presidente de la tecnológica estadounidense Meta, matriz de Instagram y Facebook, entre otras redes sociales, para que detalle cómo va a evitar que en sus redes sociales se difunda "contenido manipulado" y "ultrafalso" sobre el ataque de Hamás a Israel y sobre las próximas elecciones en territorio comunitario.

"Le insto a que garantice una respuesta rápida, precisa y completa (en las próximas 24 horas como máximo)", escribió el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en una misiva dirigida a Zuckerberg y difundida en la red social X (antigua Twitter).

La carta llega un día después de que el Ejecutivo comunitario se dirigiera en los mismos términos al propietario de Twitter, Elon Musk, quien por su parte ha pedido a la Comisión Europea que detalle cuáles son las faltas que le reprocha.

En la misiva a Zuckerberg, Breton señala que la Comisión ha "tomado nota" de cómo Meta "ha incrementado las medidas de mitigación en vísperas de las recientes elecciones en Eslovaquia, como una cooperación incrementada con autoridades independientes, mejoras en los tiempos de respuesta y aumento de la verificación".

The #DSA is here to protect free speech against arbitrary decisions, and at the same time protect our citizens & democracies.My requests to #Meta’s Mark Zuckerberg following the terrorist attacks by Hamas against Israel — and on tackling disinformation in elections in the EU ⤵️ pic.twitter.com/RnetUriRJX