Bruselas abre una investigación a X (Twitter) por difundir contenidos terroristas

La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que está investigando si la red social X (antes Twitter) cumple con la legislación europea de servicios digitales tras recibir "indicios" sobre una "supuesta difusión de contenidos ilegales y desinformación, en particular la difusión de contenidos terroristas y violentos y la incitación al odio".

"La Ley de Servicios Digitales está aquí para proteger tanto nuestra libertad de expresión como nuestras democracias, incluyendo en momentos de crisis. Hemos enviado a X una solicitud formal de información, el primer paso en nuestra investigación para determinar si cumplen la DSA", escribió el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en X.

The #DSA is here to protect both freedom of expression & our democracies — including in times of crisis.We have sent @X a formal request for information, a first step in our investigation to determine compliance with the DSA. https://t.co/59ZX51aDVG

El Ejecutivo de la UE señaló que está examinando las políticas y prácticas de X en cuanto a avisos sobre contenidos ilegales, la tramitación de denuncias, la evaluación de riesgos y las medidas para mitigar los riesgos detectados, según un comunicado.

Por ello, han enviado a X una "solicitud formal de información con arreglo a la Ley de Servicios Digitales (DSA)" a la que la red social propiedad de Elon Musk tendrá que responder antes del 18 de octubre -en el caso del funcionamiento de su protocolo de respuesta a crisis- y antes del 31 de octubre en el caso del resto de preguntas que le plantea Bruselas.

La Ley de Servicios Digitales permite a la UE imponer multas si la respuesta de X es "incorrecta, incompleta o confusa", así como si la plataforma no responde a su solicitud de información. En último término, una investigación podría acabar en una multa a la empresa de hasta el 6% de su facturación anual a nivel mundial.

Por su tamaño, X está obligada a cumplir toda la Ley de Servicios Digitales desde finales de agosto de este año, "incluyendo la evaluación y mitigación de los riesgos relacionados con la difusión de contenidos ilegales, desinformación, violencia de género y cualquier efecto negativo sobre el ejercicio de los derechos fundamentales, los derechos del menor, la seguridad pública y el bienestar mental", recordó Bruselas.

A comienzos de esta semana, Bruselas había pedido a X explicaciones sobre las medidas que va a llevar a cabo para eliminar el contenido terrorista que según la Comisión circula en la plataforma tras el ataque de Hamás a Israel.

Más allá de la ley de servicios digitales, en vigor desde este año, existe también el reglamento sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en internet, que obliga a las plataformas a eliminarlos en una hora desde el momento en que se lo ordenan las autoridades nacionales.

Desde X dicen haber "eliminado o etiquetado decenas de miles" de mensajes sobre la guerra entre Hamás e Israel y también ha eliminado "cientos" de cuentas vinculadas al grupo islamista, según la principal ejecutiva de la empresa, Linda Yaccarino.

Yaccarino publicó en su cuenta de la red social la carta con la que respondió la víspera al reclamo de la Comisión Europea al propietario de X, Elon Musk.

