Bruselas ve justificado restringir o excluir a Huawei y ZTE de las redes 5G en la UE

La Comisión Europea instó a los Estados miembros que aún no han aplicado sus recomendaciones para hacer frente de forma "eficaz y rápida" a los riesgos que plantean ciertos proveedores de 5G que lo hagan "sin demora". En este sentido, consideró "justificadas" las decisiones adoptadas por algunos para "restringir o excluir" a las chinas Huawei y ZTE de sus redes.

"De conformidad con tales decisiones, y sobre la base de una amplia gama de información disponible, la Comisión considera que Huawei y ZTE representan, de hecho, riesgos sustancialmente mayores que otros proveedores de 5G", afirmó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Por ello, Bruselas apremió a los Estados miembros que aún no han aplicado las recomendaciones para que las adopten "con urgencia" y avanzó que, en su caso, tomará "medidas para evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles utilizando a Huawei y ZTE como proveedores".

En este sentido, tomará las medidas de seguridad pertinentes para no adquirir nuevos servicios de conectividad que dependan de equipos de esos proveedores y trabajará con los Estados miembros y los operadores de telecomunicaciones para asegurarse de que esos proveedores se eliminen progresivamente de los servicios de conectividad existentes de los sitios de la Comisión.

Bruselas también pretende reflejar esta decisión en todos los programas e instrumentos de financiación de la UE pertinentes.

En su comunicación de este jueves, la Comisión subraya su "gran preocupación" por los riesgos que plantean determinados proveedores de equipos de comunicaciones de redes móviles para la seguridad de la Unión, como el gigante Huawei y su competidor de menor tamaño ZTE.

