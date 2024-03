Inteligencia artificial y periodismo: Una tecnología que los medios miran con temor y fascinación

El temor y la fascinación que se deriva del uso de la inteligencia artificial (IA) en los medios de comunicación es una de las principales conclusiones del acto de clausura del 25º Congreso de Periodismo de Huesca.

El documento de conclusiones dado a conocer este viernes al término de la cita advierte de que es necesario un debate en profundidad acerca de la forma en la que los medios se sirven de IA generativa para "inundar" la web de artículos, con la esperanza de que Google, que controla la mayor parte del mercado publicitario, los considere más relevantes.

También expresa preocupación ante la posibilidad de que Google se sirva de la IA para confeccionar sus boletines de información, lo que, según el director del San Francisco Chronicle, Emilio García Ruiz, llevaría a la compañía a suprimir los enlaces directos, una decisión que, a su juicio, sólo permitiría sobrevivir a los medios con suscriptores en su nicho.

A juicio de los expertos en comunicación, la IA es "demasiado humana; tanto, que da repelús", ya que es capaz de leer multitud de fuentes e, igual que un periodista, decidir qué información es relevante, resumir, llegar a conclusiones e inventarse partes de la noticia para que quede mejor.

Un "pozo envenenado"

El peligro, como advirtió en su ponencia la periodista Delia Rodríguez, es que internet se convierta en un "pozo envenenado", en el que se acumule información falsa que las inteligencias artificiales mezclan y regurgitan, y donde sea imposible distinguir entre lo verdadero y lo ficticio, lo valioso y lo inútil.

En un panorama en el que las periodistas han advertido lo difícil que es informar desde una perspectiva igualitaria, cuando las mujeres son silenciadas por el acoso sistemático en redes sociales, el Congreso ha puesto sobre la mesa algunos aspectos positivos para los medios de comunicación.

Así, la periodista del New York Times María Sánchez Díez señaló en su intervención que el verdadero trabajo del periodista no es regurgitar aquello que ya existe en internet, como hace la IA, sino sacar a la luz precisamente aquello que no está.

En este mismo sentido, la columnista Ángeles Caballero animó a escribir de forma amena porque, a su juicio, el periodismo peca de solemnidad y las columnas de opinión pesan mucho sobre los lectores, así como ha incidido en la necesidad de mantener un contacto constante con los lectores como algo "imprescindible" para el periodista.

El documento señala que la situación de los medios no es mala por el hecho en sí del periodismo como servicio, sino por lo que han hecho las empresas de periodismo con sus líneas editoriales. "Los medios tienen que ser fascinantes o esenciales. Si no, las noticias son un árbol que cae y nadie lo oye", concluye el documento de conclusiones.