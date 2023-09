¿Cuáles son los peligros de que los menores tengan móvil?

El uso del móvil no está recomendado para todas las edades, así lo dicen los psicólogos y los pediatras, los niños no deberían tener un teléfono móvil hasta mínimo los 14 años, aseguran los expertos. Hasta esa edad la capacidad cognitiva de los menores no está lo suficientemente desarrollada como para poder afrontar tener este tipo de aparatos que abren una gran ventana en su forma de comunicarse con el mundo.

Aunque muchos adolescentes comiencen a tener móviles al empezar el instituto con 12 años, la edad marcada por la Policía Nacional para tener un móvil propio son los 14 años pero, según la miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatra (AEP), la doctora María Salmerón Ruiz, "no todos los niños de 14 años están capacitados para tener un móvil" y, por tanto, "debe estudiarse cada caso dependiendo de la madurez del menor".

En este sentido, la pediatra especialista en medicina de la adolescencia en el Hospital Ruber Internacional, ha explicado que, además de la edad a la que se le concede un teléfono propio a un niño, también es importante la manera en qué este se da. "Se puede dar un móvil propio de última generación o uno que se tenga en casa y que el niño entienda que es de papá y mamá y que solo lo va a poder usar para determinadas cosas en determinados momentos", ha detallado.

La adopción del teléfono móvil es inferior, pero siete de cada diez menores disponen de este dispositivo, al que acceden desde los 11 años y uno de cada tres está enganchado a las redes sociales, a las que se conectan todos o casi todos los días, según una investigación de Unicef. A medida que los niños crecen y pasan más tiempo con la tecnología digital, experimentan más aspectos positivos y negativos. Por ello, preocupa, cada vez más, el impacto que pueda tener sobre su bienestar un uso excesivo.

"Lo que tenemos que trasladar a las familias es que no hay una manera de dar un móvil a los niños y quetendremos que ver cada caso de forma individualizada y que cuanto más tarde, mejor", ha señalado laespecialista.

Con respecto al tiempo de uso de las pantallas, la doctora Ruiz Salmerón ha explicado que la recomendación incluye que: para menores de dos años no hay un tiempo seguro por lo que no deben usarse ya que esto puede afectar a su neurodesarrollo; de dos a cinco años, no se deben usar más de una hora; y, a partir de los cinco años, no se deben tener más de dos horas de ocio digital.

En cuanto al espacio en el que se usan las tecnologías, la doctora Salmerón Ruiz ha explicado que "es recomendable que los dispositivos se utilicen en zonas que sean comunes a las familias" ya que hay "un mayor riesgo si el uso se hace en lugares como el baño o el dormitorio".

Los peligros del móvil en menores