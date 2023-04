Elon Musk trabaja en TruthGPT, una inteligencia artificial para buscar la verdad y "entender la naturaleza del universo"

Buscar la verdad y "entender la naturaleza del universo". Esos son, según Elon Musk, los objetivos principales del proyecto de inteligencia artificial en el que trabaja y con el que pretende abrirse un hueco en un pujante sector del que él mismo se bajó hace años cuando abandonó OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT y de la que el ahora dueño de Twitter fue en su día cofundador.

Llamada TruthGPT (un nombre que recuerda a la red social apadrinada por Donald Trump, TruthSocial), Musk defiende que su propuesta buscará siempre la verdad, frente a los chatbots desarrollados por OpenAI o Google (Bard), que "están siendo entrenados para ser políticamente correctos".

What we need is TruthGPT