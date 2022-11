Ocho dólares por quejarse: Elon Musk bromea tras la polémica del cobro por el tick azul

Tras la polémica compra de Twitter por parte del magnate Elon Musk (con todo el drama que conllevó esta operación) y las polémicas que han seguido a la adquisición, el nuevo y reluciente dueño de la plataforma del pájaro azul no ha dejado de lado su habitual estilo de publicar mensajes, bromeando con una de sus decisiones que más críticas ha recibido: la mercantilización del tick azul que indica que es un usuario verificado en forma de suscripción mensual.

Ocho dólares por quejarse

Ante el revuelo causado por la situación de los ticks azules (que le ha enfrentado a más de un famoso de la plataforma), Elon Musk haría una broma, con una referencia a un sketch del humorístico grupo británico Monty Python. En su tuit, el dueño de la plataforma dice que "a todos los que se quejan, por favor, continuad, pero os costará 8 dólares".

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Además del guiño a los cómicos británicos, es una referencia directa a la conversación que mantuvo con uno de los críticos de la decisión de hacer accesible la verificación en la plataforma gracias a un pago mensual que en principió iba a ser de 20 dólares: Stephen King.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

El escritor fue uno de los más críticos cuando empezó a circular la noticia, en un tuit comentó que: "¿20 dólares al mes para mantener mi verificación azul? Que les den, son ellos quienes deberían pagarme. Si eso se implementa, desapareceré como Enron".

A eso, Musk respondió que "hay facturas que se deben pagar de alguna forma. Twitter no puede depender solo de los anunciantes. ¿Qué te parecen 8 dólares?". Ni las explicaciones ni el intento de regateo terminaron de gustar a muchos usuarios de la plataforma.

Además, muchos otros usuarios verificados argumentaron en contra del nuevo sistema que se busca implementar. Una de las quejas más recurrentes fueron el posible aumento de usuarios haciéndose pasar por personas verificadas y el daño que esto podría causar. Esto es lo que precisamente es lo que Musk dice buscar evitar con este nuevo sistema, así como la reducción de cuentas falsas y bots que casi hicieron naufragar la compra de la red social. Uno de los famosos que han hecho públicos sus temores a que esto ocurra ha sido el youtuber y streamer elRubius.

El poder para el pueblo, supuestamente…

Elon Musk usó Twitter para explicar las modificaciones que busca implementar en la plataforma respecto a las verificaciones de usuarios, los pagos mensuales y el precio de estas.

"El sistema actual de Twitter de señores y campesinos respecto a quién y quién no tiene la marca azul es una tontería. ¡Poder para el pueblo! [Twitter] Blue por 8 dólares al mes", anunciaba.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

En el hilo que seguía a esa publicación, el CEO ha explicado que el pago mensual se adaptará a la economía de cada país, así como que quienes abonen la suscripción tendrán preferencia a la hora de aparecer en respuestas, menciones y búsquedas, podrán subir vídeos y audios de mayor duración, ver la mitad de los anuncios y ganar dinero con su contenido.

Queda por ver si esta propuesta se llevará a cabo y cómo la tomará unos usuarios que parecen rechazarla y si el sistema de señores y campesinos criticado por Musk evolucionará a una versión más democrática como él espera o si se convertirá en un nuevo golpe a su reputación.