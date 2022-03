Así es Framed, el nuevo Wordle de las películas

Casi cinco horas al día. Ese es el tiempo medio de uso del teléfono móvil, según el informe del Estado Móvil 2022 que ha publicado la compañía de análisis App Annie. Estas cifras, que aumentaron hasta un 30 por ciento, no pasan desapercibidas para los desarrolladores de negocio, que han encontrado en los juegos un gran filón. Uno de los últimos que está destacando en el mercado es Framed, el nuevo Wordle de las películas.

¿Cómo se juega a Framed?

Pokémon GO, Minecraft, Call of Duty, PUBG, Fortnite, Clash of Clans...Muchos son los juegos que arrasan entre nuestros dispositivos. El último de ellos fue Wordle, un juego sencillo, pero muy adictivo. Adivinar la palabra del día de cinco letras en seis intentos. Tan fácil como eso y tan difícil de jugar a diario a la vez. Wordle se hizo viral en Twitter y 'The New York Times' compró Wordle.

Pues bien la base de Wordle ha servido para poner en marcha iniciativas derivadas de ese mismo patrón. Heardle (para fanáticos de la música), Quordle (cuatro Wordles a la vez) o Absurdle (con palabras coloquiales) se han subido al carro de las preguntas en los últimos meses. Una de las que más éxito está despertando es Framed, dirigida a los amantes del cine ¿Cuántas veces nos hemos picado con amigos para ver quién sabe más de determinado tipo de cine o director en cuestión? ¡Ha llegado el momento de demostrarlo! En Framed te enseñan una imagen de una película y tienes seis intentos para adivinar de qué película se trata.

Cada vez que te equivocas obtienes un nuevo fotograma de la película. Y tienes hasta seis intentos para lograrlo hasta que te salga la solución definitiva. Cuanto antes lo adivines más puntuación obtendrás y podrás compartir tus logros a través de las diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsApp...). Porque ya se sabe que de lo que no se habla no existe.

Minimalista y sin publicidad, es un juego gratuito, que nos invitará a visitar el portal cada día para ver qué nos aguarda, poniendo a prueba nuestro conocimiento y memoria visual. No pide registro, es fácil de jugar desde smartphone y tablet y no almacena datos ni cookies extrañas. Si te ha convencido y quieres entrar a formar parte del mundo Wordle desde el punto de vista filmografico, solo tienen que meterte en framed (móvil o tablet) y probar tu destreza