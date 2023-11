Humane AI Pin: tu nueva compañía inteligente al alcance de la mano

Imagina un mundo donde tu teléfono móvil ya no sea un accesorio imprescindible. ¿Suena a ciencia ficción? No para Humane, una startup fundada por ex empleados de Apple. Han creado un dispositivo que podría hacer que los smartphones pasen de moda, y se llama Humane AI Pin.

Un vistazo al Humane AI Pin

El Humane AI Pin es una pequeña joya de la tecnología que se lleva en la ropa, como un broche elegante. Pero no te dejes engañar por su tamaño, dentro de ese pequeño colgante magnético se encuentra una potente inteligencia artificial. Con su proyector láser y un micrófono que captura todo a su alrededor, se conecta a la IA a través de Internet gracias a su superchip Qualcomm.

¿Qué puede hacer el Humane AI Pin?

Imran Chaudhri, uno de los cerebros detrás de Humane, lo describe como un dispositivo multiusos. Puede identificar objetos, traducir en tiempo real e incluso proyectar interfaces táctiles en cualquier superficie. Funciona como un asistente personal, sin la necesidad de estar conectado a un teléfono móvil. En resumen, es como tener la inteligencia artificial en la solapa de tu chaqueta.

Una experiencia sin pantalla

Humane ha optado por un enfoque novedoso, el de una experiencia sin pantalla. El AI Pin utiliza una serie de sensores que permiten interactuar de manera natural y sin complicaciones. Se adapta perfectamente a tu vida cotidiana y lo mejor de todo es que respeta tu privacidad. No tienes que decir ninguna palabra de activación ni preocuparte por ser escuchado constantemente.

Reconocimiento a la innovación

El Humane AI Pin ya se ha ganado su lugar en la lista de "mejores inventos de 2023" de la revista TIME. Este reconocimiento resalta el impacto que esta joya tecnológica podría tener en la forma en que nos relacionamos con la tecnología en nuestra vida diaria.

La presentación oficial del Humane AI Pin está programada para el 9 de noviembre. Este evento promete ser un hito en la historia de la tecnología vestible y podría marcar el comienzo de una nueva era de computación personal sin pantalla y con inteligencia artificial en todos lados.