Jeff Bezos se pregunta si China gana influencia con la compra de Twitter por Elon Musk

Jeff Bezos, fundador de Amazon y segunda persona más rica del mundo, ha cuestionado si la adquisición de Twitter por Elon Musk, la mayor fortuna mundial, puede suponer una mayor influencia de China en las redes sociales, recordando que el gigante asiático es el segundo mayor mercado para Tesla, dirigida por Musk.

A propósito de un tuit publicado por Mike Forsythe, reportero de The New York Times en el que el periodista recuerda esa circunstancia, así como la prohibición de Twitter por Pekín en 2009, el fundador de Amazon se pregunta si el Gobierno chino ha ganado una mayor influencia "en la plaza del pueblo".

"Mi propia respuesta a esta pregunta es probablemente no", se responde el propio Jeff Bezos, para quien el resultado más probable de la transacción tenga que ver más con una mayor complejidad en China para Tesla, en lugar de con la censura en Twitter. "Pero ya veremos. Musk es extremadamente bueno navegando en este tipo de complejidad", concluye.

El consejo de administración de Twitter decidió finalmente aceptar la oferta inicial de compra presentada por Elon Musk por un total de 43.394 millones de dólares (40.495 millones de euros).

"El consejo de Twitter llevó a cabo un proceso amplio y pormenorizado para valorar la propuesta de Elon con un foco deliberado en el valor, la certidumbre y la financiación. La transacción propuesta logrará una prima en efecto sustancial y creemos que es el mejor camino para los accionistas de Twitter", indicó el presidente independiente del consejo, Bret Taylor.

La transacción está sujeta a que los accionistas de Twitter den su visto bueno en una votación que se llevará a cabo en la junta de accionistas. El consejo espera que la operación culmine en 2022.

"La libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza del pueblo digital donde los asuntos importantes para el futuro de la humanidad son debatidos", indicó Musk en relación con el acuerdo para la adquisición de Twitter.

El empresario, dueño de Tesla y SpaceX ha agregado que quiere hacer que la red social sea "mejor que nunca" mejorando el producto, haciendo que los algoritmos sean de código abierto, acabando con los 'bots' de spam y verificando a todos los usuarios humanos.

De su lado, Jack Dorsey, cofundador de Twitter y consejero delegado de la empresa hasta el pasado mes de noviembre, ha mostrado su apoyo a la idea de excluir de Bolsa a la compañía propietaria de la red social.

I’m so happy Twitter will continue to serve the public conversation. Around the world, and into the stars!