Jeff Bezos donará casi toda su fortuna a causas benéficas

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, planea donar a lo largo de su vida la mayor parte de su patrimonio de 124.000 millones de dólares para combatir el cambio climático y las profundas divisiones sociales y políticas en el mundo. "Sí, lo haré", dijo Bezos en respuesta a una pregunta en la CNN sobre si pretende hacer ese gesto.

Bezos y su pareja, la periodista convertida en filántropa Lauren Sánchez, explicaron en la primera entrevista que dan juntos desde que empezaron a salir en 2019 que están trabajando para "poder dar ese dinero". El magnate se ha comprometido a donar 10.000 millones de dólares en diez años, el 8% de su fortuna, al Bezos Earth Fund (el Fondo Bezos de la Tierra), que copreside con Sánchez.

Entre las prioridades de esa fundación están reducir la huella de carbono que dejan el cemento y el acero, presionar a los reguladores financieros para asumir riesgos asociados al clima o avanzar en las tecnologías de datos y mapeo para vigilar las emisiones contaminantes.

Durante la conversación, Bezos comparó su estrategia filantrópica con los años que dedicó a crear Amazon y la computación en la nube: "No es fácil", indicó. "Crear Amazon no fue fácil, tomó mucho trabajo duro, un grupo de compañeros de equipo muy inteligentes, trabajadores duros, y me estoy encontrando, y creo que Lauren igual, que la caridad, la filantropía es muy similar", reflexionó el magnate.

Temor por la recesión

Esta entrevista se ha transmitido en un momento en que hay temores por una recesión económica en la mayor parte del mundo.

El mes pasado, Bezos advirtió a sus seguidores en Twitter que "cerraran las escotillas", en un aviso que el fundador de Amazon explicó durante la conversación con la CNN que iba dirigido a los empresarios y consumidores para que aplazaran grandes compras o gastos de capital. "Solo una pequeña reducción de los riesgos podría marcar la diferencia para ese pequeño negocio, si entramos en mayores problemas económicos. Tienes que jugar con las probabilidades un poco", apuntó.

Por otro lado, durante la conversación hablaron del futuro viaje al espacio de Sánchez, posiblemente en 2023, con una tripulación únicamente de mujeres y Bezos, fundador de la compañía aeroespacial Blue Origin, aseguró que en el futuro todo el mundo podrá viajar al espacio.

El magnate y su pareja han concedido esta entrevista con motivo de la concesión del Premio Bezos al Coraje y la Acción Cívica a la cantante estadounidense Dolly Parton, que ha recibido 100 millones de dólares para dedicarlos a actividades benéficas.