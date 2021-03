Muere por coronavirus la 'streamer' Sisi Nono

La streamer conocida como Sisi Nono falleció el pasado sábado, según ha hecho público este lunes su hijo Rubén en redes sociales. La youtuber ha perdido la vida a causa del coronavirus, que contrajo a principios de febrero. El hijo de la fallecida ha agradecido el apoyo de los seguidores de su madre y las palabras que le han dedicado.

Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

Entre esos mensajes de apoyo han estado los de Rubén Doblas (ElRubius) que ha trasladado sus condolencias, de nuevo, mediante las redes sociales, que afirmaba “quedarse sin palabras” al conocer la noticia y “no olvidarse nunca de ella” por los momentos vividos en Grand Theft Auto V Roleplay. También lo ha hecho Ibai Llanos, que ha deseado un “fuerte abrazo para toda la familia” junto a otros streamers como Mayichi o Luh. Prácticamente toda la comunidad ha mostrado su tristeza ante este suceso a través de sus mensajes.

Sisi Nono, que la próxima semana hubiera cumplido 46 años, publicó el pasado 2 de febrero un tuit comunicando que había dado positivo en coronavirus: “Bueno, lo que imaginaba.. di positivo pero no os preocupéis. A parte de la fiebre me siento bien... os iré diciendo pero mañana no me pierdo el evento de egoland....”. A los dos días publicó un tuit en una camilla del hospital en el que escribió “deseadme suerte chicos, os tendré informados”.

La streamer contaba con más de 200.000 seguidores en Twitch y su contenido estaba centrado principalmente en videojuegos populares como el Grand Theft Auto 5 en su versión roleplay. Dejó temporalmente los streamings debido a la enfermedad. Ganó mucha repercusión después de ser invitada a Egoland, el evento organizado por ElRubius en el que participaron creadores de contenido de todo tipo. En él, se unían a un servidor del famoso juego Rust.

El hijo de Sisi ha ensalzado la imagen de su madre, que “ha sido una campeona” que “ha luchado con todas sus fuerzas”.