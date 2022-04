Musk vendió unos 4.000 millones en acciones de Tesla tras el sí de Twitter

El multimillonario Elon Musk, consejero delegado de Tesla, vendió unos 4.000 millones de dólares en acciones de la empresa de vehículos eléctricos en los dos días posteriores a que la junta directiva de Twitter aceptase su oferta de compra.

Según documentos publicados este jueves por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, siglas en inglés), Musk vendió entre el martes y el miércoles de esta semana más de 4,4 millones de participaciones de Tesla a un precio que varió entre los 870 y los 1.000 dólares por título.

Las ventas de Musk coincidieron con una fuerte caída del valor de las acciones de Tesla, cuyo consejero delegado poseía antes de que empezase la semana en torno al 17% de su capital.

"No más ventas de acciones de Tesla planeadas después de hoy", escribió el multimillonario sudafricano en su cuenta de Twitter este jueves al publicarse las cifras.

No further TSLA sales planned after today