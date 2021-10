La Nasa intercepta un asteroide "potencialmente peligroso" que pasará "cerca" de la Tierra a finales de noviembre

En las próximas semanas, hasta siete asteroides pasarán de manera muy próxima a nuestro planeta, tal y como advierte la NASA. De estos siete, uno de ellos posee un tamaño de 381 metros y su diámetro cuenta con unas dimensiones similares al Empire State Building. No obstante, la aproximación, que se producirá según las estimaciones del organismo estadounidense el próximo 13 de noviembre, no implica riesgo algo de impacto contra la Tierra ya que pasará a 2.6 millones de millas.

El que recortará más su distancia con nuestro planeta es el asteroide 1996 VB3, el cual dispone de un diámetro de 229 metros. Su proximidad se estima en una distancia de 2.1 millones de millas de la Tierra. La velocidad de aproximación, según el Centro de Objetos Cercanos a la Tierra, será de 14 millones de kilómetros por segundo.

Aparte de este cuerpo, el pasado viernes 15 de octubre, el asteroide 2021 SM3 se acercó a nuestro planeta con una distancia de 12,94 unidades lunares, es decir, a 300 mil kilómetros. La velocidad de este cuerpo rocoso se estableció en 15 kilómetros por seguro y sus dimensiones representan un mayor tamaño incluso que la pirámide de Guiza, con un diámetro comprendido entre los 70 y los 16o metros.

La NASA elabora anualmente un listado con los asteroides potencialmente más peligrosos para la vida en nuestro planeta. Esta clasificación se realiza según distintos parámetros como la velocidad, el tamaño o las dimensiones del cuerpo. Todos ellos no implican un riesgo real para la Tierra, pero sí que existe la probabilidad de que el 2009 JF1, el cual se espera para el 6 de mayo de 2022, entre en colisión con nuestro planeta. No obstante, los daños serían mínimos y no implican mayor gravedad ni precaución.

¿Cuando se considera un objeto cercano a la Tierra?

Los objetos cercanos a la tierra, siglas en inglés NEOs, son en su mayoría asteroides y cometas que se acercan a la orbita del planeta con una distancia de 45 millones de kilómetros. Se encuentran especialmente vigilados por la NASA, dado que hasta el impacto de cualquiera de ellos de pequeñas dimensiones podrían ser letal para la vida humana. Cebe que destacar que los cometas se encuentran en formación en las zonas exteriores frías del sistema solar por lo que se encuentran compuestos por polvo e hielo. Por otro lado, los asteroides cuentan con una estructura rocosa debido a su origen en las órbitas de Marte y Júpiter.

Algunos de estos NEOs disponen de un diámetro superior a 1 kilómetro y podrían provocar la extinción del planeta con su impacto. Sin embargo, hasta el 90 % de estos objetos ya han sido descubiertos y se encuentran en continua vigilancia.