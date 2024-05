OpenAI presenta ChatGPT-4o, una nueva versión que admite conversaciones naturales por voz

La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI presentó este lunes ChatGPT-4o, una nueva versión más rápida y con capacidades mejoradas de su popular chatbot.

La jefa tecnológica Mira Murati, en una sesión abierta y retransmitida por internet, dijo que esta versión de la herramienta "mejora sus capacidades en texto, visión y audio", y que supone un "gran paso adelante" en su facilidad de uso.

El máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, destacó en la red social X que GPT-4o, el modelo en que se basa, es el mejor hasta la fecha, "multimodal", y que estará disponible para todos los usuarios, incluidos los del plan gratuito (entre otras mejoras que se incorporarán a las cuentas gratuitas).

"Hasta ahora, los modelos de clase GPT-4 sólo estaban disponibles para gente que paga una suscripción mensual. Eso es importante para nuestra misión, queremos poner grandes herramientas de IA en las manos de todos", agregó.

too long for a tweet, some thoughts on GPT-4o:https://t.co/6FIdBUn539