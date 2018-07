Un Pez Playa atrapado en las redes de internet

Pez Playa, de Calvià (Mallorca), se ha convertido en el primer restaurante que instruye a sus clientes en el uso de la red social Instagram para crear fotos más atractivas en sus perfiles y conseguir cientos de likes.

Al comenzar el servicio, el camarero entrega a los comensales unas instrucciones de uso para fotos de comidas en grupo o individuales: juntar todos los platos y copas en el centro de la mesa, que no haya dos platos iguales, todo lo que sea para compartir ha de ir en el centro, no deben quedar huecos libres e invitan a colocar saleros, gafas de sol, móviles etc. Todo lo necesario para conseguir "la foto perfecta" para Instagram.

Además, y para los amantes de esta red social, invitan a sus clientes al cóctel y a los golosos al postre después de la comida o cena compartiendo una imagen y usando #Ilovepezplaya en sus publicaciones.

Además, ofrece un Social Menu y en breve una carta multimedia que hará que Pez Playa está conectado a las redes en directo. Dispondrá de una innovadora carta digital en la que los comensales no sólo verán platos del menú desde una perspectiva diferente (instagrameable) sino que podrán hacer sus comandas y postear directamente las fotos en sus perfiles.

Esta carta, con acceso a Instagram, va reproduciendo todas las imágenes que se publican de Pez Playa, y ello genera interacción entre los comensales en lugar de una tradicional en papel que permite ver y pedir en tiempo real, así como contactar con la chef, Kimberly Dominguez, o informarse de distintos eventos. Su carta de cócteles, cuyos nombres son hashtags y sólo hay que compartir una foto de la bebida con el hashtag del nombre para conseguir la siguiente con un precio especial.