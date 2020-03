Recursos 'online' de la cultura de Andalucía para disfrutar en casa

El confinamiento obligatorio por el coronavirus nos está dando la oportunidad de disfrutar en casa de actividades virtuales que, de otra manera, no lo haríamos aludiendo a la falta de tiempo. Así, aprovechando esta tesitura, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico quiere acercar la cultura andaluza a todos los hogares poniendo a disposición de la ciudadanía los numerosos recursos de sus conjuntos, enclaves y espacios culturales, "que no han cesado su actividad para que la cultura no pare", explican.

Recorridos virtuales, exposiciones online, cuentacuentos en vídeo, vistas de los paisajes de Andalucía y hasta un trivial monográfico con el que compartir conocimientos nos esperan al otro lado de la pantalla. Desde aquí ofrecemos diez propuestas para disfrutarlas solos o en familia.

Libros sin fin

A través de Biblio Andalucía es posible acceder a un extenso catálogo de libros electrónicos, audiolibros y revistas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. Y es que, eBiblio Andalucía, es un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas que pone a disposición de la ciudadanía. A través de una plataforma tecnológica nos permite tomar en préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para poderlas leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos. El servicio es gestionado por la Consejería de Cultura.

¿Cuánto sabes de la Alhambra?

Desde el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife proponen jugar en familia o en solitario al trivial. Con el hashtag #TrivialAlhambra podrás descubrir cuánto sabes del monumento nazarí, pero sin "googlear".

¿Contamos un cuento?

El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia acerca a los más pequeños de la casa una de las actividades con más éxito del conjunto: sus cuentacuentos. Ahora podremos verlos y escucharlos en vídeo a través de su página de Facebook.

Música, por favor

La Orquesta Ciudad de Granada ofrece miniconciertos de sus músicos en redes sociales a través del hashtag #OCGEnCasa. Lo hace después de cancelar su programación cultural, los ensayos abiertos y los conciertos didácticos hasta nuevo aviso. A nuestro alcance está, pues, la Sonata en La mayor de Paganini, el andante del Cuarteto en Re Mayor de Mozart, el Mit FaGottes Hilfe para solo de fagot de Werner Pirchnner o Flamenco Fantasy de Aleksey Igudesman. Píldoras musicales que nos ayudarán a pasar mejor y más entretenidos, sin duda, el confinamiento.

Nuestro patrimonio

A través del Instituto de Patrimonio Histórico (IAPH) tendremos igualmente la oportunidad de conocer el patrimonio de Andalucía con la Guía Digital del Patrimonio Cultural y el Repositorio de Activos Digitales, donde podremos acceder a fotografías, documentos, vistas de paisajes singulares y muchas más opciones.

Que no falte la poesía

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) mantiene en abierto iniciativas como PoetiCAL, audiopoemas de autores andaluces, o Escaparate Literario Virtual, donde diferentes autores leen fragmentos de sus obras.

Más música

El Centro de Documentación Musical de Andalucía ofrece ejemplares de la revista 'Música oral del sur' o el catálogo del CDMA entre otros recursos, todos accesibles desde su página web. También destaca Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, que, fruto de la recuperación, transcripción y estudio de la moderna investigación, no pretende dar la imagen "tópica" de la música andaluza, sino rescatar del olvido a grandes compositores y compositoras de nuestra tierra de la música universal que no han tenido la oportunidad de llegar al gran público, aunque constituyen hitos fundamentales en la cultura andaluza.

¿Vamos de museos?

'Montañés, maestro de maestros' se trata de una visita guiada, a través del móvil, de la exposición del mismo nombre, cerrada en esta época de crisis, del Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde una de las conservadoras describe la historia y maestría de las obras.

Tesoros culturales andaluces

Maravillas de Andalucía es otro proyecto de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Google Arts & Culture, que pone a nuestra disposición más de 2.300 obras de arte mediante colecciones virtuales de museos, conjuntos arqueológicos y monumentales, entre otros. Atrévete, no te decepcionará.

Agenda para todos

Y, cómo no, también tenemos a nuestro alcance digital la agenda cultural de Andalucía, que ofrece los mejores planes de ocio, cultura y patrimonio de la comunidad en una misma web. Muchos de ellos, para llenar nuestra agenda cuando podamos salir de casa.