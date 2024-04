Tik Tok ya prueba Notes, su aplicación de fotos, en Australia y Canadá

Tik Tok ya prueba en Australia y Canadá su nueva aplicación centrada en las fotografías, Tik Tok Notes, según ha avanzado la plataforma en la red social X (antes Twitter) desde su cuenta TikTokComms.

En un par de mensajes, la compañía ha anunciado que está "en las primeras etapas de experimentación con un espacio dedicado para contenido de fotos y texto" con la mencionada app.

/1 We're in the early stages of experimenting with a dedicated space for photo and text content with TikTok Notes. Starting today, TikTok Notes is available for download and limited testing in Australia and Canada.

Esta versión de Tik Tok se presenta como una aplicación de fotografía que funciona de forma muy similar a Instagram. Se pueden publicar fotos y ver e interactuar con lo que han publicado otros usuarios.

La aplicación permite vincular la cuenta de los usuarios con la de Tik Tok y dispone de dos feeds de contenido, Para ti y Siguiendo, los mismos que en la aplicación original.

Las imágenes se podrán compartir de manera individual o mediante carruseles con varias fotos y se mostrarán en dos columnas al estilo de Pinterest.

/2 We hope that the TikTok community will use TikTok Notes to continue sharing their moments through photo posts. Whether documenting adventures, expressing creativity, or simply sharing snapshots of one's day, the TikTok Notes experience is designed for those who would like to… pic.twitter.com/KPXJqbaOdG