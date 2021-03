Twitter lanzará en abril Spaces, su servicio de audio para competir con Clubhouse

La red social Twitter lanzará en abril Spaces, su servicio de audio en el que cualquier persona podrá crear sus propias conversaciones públicas y que competirá con el popular Clubhouse, anunció en una entrevista online un portavoz de la empresa.

El empleado de Twitter y gestor de la cuenta @akkhosh, que se identifica únicamente como Alex y al que la empresa ha designado como su primer anfitrión de Spaces, dijo en una entrevista en la versión beta del propio servicio que estará disponible en el mes de abril.

La firma llevaba anunciando públicamente el próximo lanzamiento de Spaces desde hacía semanas, y en febrero contaba ya con 1.000 usuarios que lo probaban en su versión beta (previa al lanzamiento).

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp