WhatsApp Plus: ¿es seguro descargar la última actualización?

WhatsApp es una aplicación que utiliza toda la población, por lo que WhatsApp Plus, su última actualización, se ha puesto en boca de todos. Se supone que su descarga le concederá nuevas funciones a nuestra app de mensajería, pero normalmente lo que hará es introducir un malware con el que se infectará nuestro dispositivo, como apunta Xataka.

No hay una página oficial en la que descargar WhatsApp Plus, y este es el indicativo claro de que nuestro móvil podría ser infectado con un virus si procedemos a actualizar nuestra aplicación. Además, nuestra cuenta correría el riesgo de ser suspendida por el propio WhatsApp, ya que estaríamos utilizando otras aplicaciones que no son oficiales para acceder a él.

Otro peligro al que nos enfrentamos descargando WhatsApp Plus es al robo de nuestros datos personales, como la lista de contactos, a los que luego también podrán intentar robar sus datos mediamente mensajes engañosos, una vez obtenido sus teléfonos desde nuestro móvil.

Hay más puntos en contra de WhatsApp Plus, y es que leería todos nuestros mensajes que enviamos si lo descargamos en nuestro dispositivo, ya que estos no se enviarán con la privacidad que nos presenta Meta, al no ser una aplicación suya.

Por lo que no es seguro descargar WhatsApp Plus, ya que no se hace desde un portal oficial, así que nos enfrentamos a varios peligros, como que entre un virus en nuestro móvil o que el propio WhatsApp nos suspenda la cuenta.

Algunas funciones de WhatsApp que quizás no conocías

La aplicación más famosa para enviarnos mensajes con nuestra familia y amigos tiene algunas funciones que no son conocidas por todos, pero son realmente prácticas. Por ejemplo, evitar que alguien nos meta en los, en ocasiones, tan molestos grupos. Para ello hay que irse a los ajustes, acceder a 'cuenta', entrar en 'privacidad' y pulsar en 'quién puede añadirte a los grupos'.

Algo que también se puede hacer en WhatsApp es escribir en negrita, en cursiva o con el texto tachado. Para ello hay que poner las palabras entre asteriscos (*), guiones bajos (_) o virgulillas (~), respectivamente.

Utilizar emojis más grandes puede darle más énfasis a la emoción que queremos representar, y para hacerlo debemos enviar en el mensaje un solo emoji. Si lo acompañamos de texto su tamaño será el estándar, por lo que en lo que enviemos debe ir únicamente el emoticono para que su dimensión sea mayor.

Por último, dejando pulsando un mensaje tendremos la opción de 'destacarlo', lo que es interesante si queremos que no se pierda y acudir a él cuando queramos. Tocando en el nombre de la persona con la que conversamos tendremos acceso a todos los mensajes que hemos recalcado en esa conversación.