WhatsApp prepara ya el fin de los eternos mensajes de audio

Cada vez es más común que en la aplicación que revolucionó la mensajería móvil, Whatsapp, los mensajes de audio reemplacen a la palabra escrita. Son multitud de personas las que se han acomodado a no tener que escribir para poder comunicarse, se limitan a grabar el mensaje que quieren manda.

No siempre es posible escuchar los audios que se reciben, ya sea porque estás en el trabajo y no tienes tiempo o no estás mentalmente preparado para escuchar el mini podcast del amigo o amiga de turno. Sencillamente, es más cómodo leer.

Parece ser que esa corriente a llegado a las manos oportunas. Whatsapp se ha propuesto que esos audios puedan ser transcritos y así no tener que escucharlos o perderte el mensaje. Esta opción será opcional y cuando decides transcribirlo, saltará un mensaje pidiéndote permiso o para realizar la transcripción.

Una vez concedido el permiso para transcribir se abrirá una nueva sección donde se puede seleccionar el tiempo concreto del audio que se quiere escuchar. La transcripción se guardará en el almacenamiento interno de la aplicación, de esta manera no habrá que volver a hacer el mismo proceso si se quiere acceder al mensaje de nuevo. Pronto estarán disponibles tanto la versión para iOS como para Android.