El auge de las energías renovables es para Science el gran avance del año

El crecimiento "aparentemente imparable" de las energías renovables en el mundo ha sido elegido por la revista Science como el gran avance de 2025. Una lista de diez logros de la ciencia que incluye descubrimientos sobre los denisovanos o la inteligencia artificial, a través de los grandes modelos de lenguaje.

Al acabar el año, Science y Nature escogen los grandes avances y los 10 personajes de los momentos más significativos de la ciencia, respectivamente. En 2025 ambas publicaciones coinciden en dos de ellos.

Uno es el bebé identificado como KJ, que con seis meses recibió una terapia experimental para tratar una enfermedad incurable, el otro, la inauguración del Observatorio estadounidense Vera Rubin.

"Buenos días, luz solar" es el título del artículo central de Science que señala que en 2025 las renovables generadas a partir del sol y el viento comenzaron a superar la producción de energía convencional basada en combustibles fósiles en múltiples ámbitos.

Aunque este año presentó "muchos retos preocupantes para la ciencia", hubo un punto positivo: fue el primero en el que se generó más energía en todo el mundo a partir de renovables, incluidas la eólica y la solar, que del carbón, escribe en un editorial el editor jefe del grupo Science, Holden Thorp.

El listado indica que la energía solar y eólica "crecieron lo suficientemente rápido como para cubrir todo el aumento del consumo mundial de electricidad entre enero y junio".

En el editorial con guiño a The Beatles, titulado "Here comes the Sun", Throp dice que en 2025 "la situación se acercó mucho al pico de carbono, el punto en el que las emisiones de combustibles fósiles alcanzan su máximo en todo el mundo y luego comienzan a disminuir". Una transición liderada por China que, "tras años de fomentar pacientemente el sector mediante subvenciones" ahora domina la producción mundial de tecnologías de energía renovable, señala la revista.

El bebé del año

La edición genética personalizada se ha mostrado prometedora para enfermedades ultrarraras y la prueba es el bebé estadounidense KJ, el primer paciente con un tratamiento personalizado para su enfermedad incurable CPS1. Tratamientos que ofrecen nuevas esperanzas a muchos pacientes, pero que "conllevan importantes advertencias", como su precio y "la persistente incertidumbre sobre la seguridad de la edición genética", recuerda Science.

"Cara a cara con los denisovanos", esa especie de homínidos de los que, hasta este año, solo se conservaban pequeños fragmentos de huesos. Un examen del ADN del cráneo de Harbin, encontrado hace décadas en China, ha establecido que perteneció a un denisovano de hace al menos 146.000 años.

Del cáncer a los xenotrasplantes

En los diferentes campos de la medicina, Science elige varios avances, entre ellos, los positivos resultados sobre la eficacia, en ensayos clínicos, de dos nuevos medicamentos contra la gonorrea. "Las primeras armas nuevas" en décadas que llegan en un momento en que están fallando los tratamientos existentes de esta enfermedad que afecta a más de 80 millones de personas al año.

El avance destacado en cáncer tiene que ver con la capacidad de los tumores de engañar a diversas células del cuerpo para que les ayuden a crecer y propagarse. Ahora se sabe cómo las células nerviosas transmiten mitocondrias (las centrales energéticas de las células) a las tumorales, lo que les ayuda a propagarse más fácilmente. Un conocimiento que puede ayudar a desarrollar tratamientos.

En 2025 los xenotrasplantes (de animal a persona) establecieron nuevos récords y dieron pasos "impresionantes" gracias a los cerdos modificados genéticamente para que sus tejidos sean más seguros y menos propensos al rechazo. La revista recuerda que un riñón con 69 genes modificados funcionó casi nueves meses en un paciente.

Modelos de lenguaje

La inteligencia artificial tiene este año su hueco en el listado con los grandes modelos de lenguaje (LLM), que "han demostrado una perspicacia digna de un doctorado en una amplia gama de ciencias".

DeepMind utilizó una versión avanzada de su Gemini LLM para ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la competición para estudiantes de secundaria más difícil del mundo. GPT-5 de OpenAI logró "avances originales" en problemas de teoría combinatoria de números y teoría de grafos que habían desconcertado a matemáticos durante décadas.

Pero los LLM no solo han superado las pruebas y dominado la teoría, sino que también -destaca la publicación- han acelerado los descubrimientos científicos.

De lo más grande a lo más pequeño

Con la vista puesta en el universo, Science celebra la puesta en servicio de "un ojo que todo lo ve en el cielo", en referencia al Observatorio Vera Rubin, ubicado en Chile, con la mayor cámara digital construida. Se trata de "un nuevo tipo de telescopio diseñado para impulsar un nuevo tipo de astronomía".

La ciencia también registró avances en física de partículas, al certificar que el muon, una de las partículas elementales, no era más magnética de lo que predice el modelo estándar. Una "decepción" que esconde "un triunfo": los teóricos finalmente pudieron calcular con precisión ese magnetismo desde cero utilizando una técnica llamada teoría de gauge en red.

Arroz para el cambio climático

El top ten de Science lo cierra el arroz, en concreto, uno que combate el calor, gracias a un gen descubierto por investigadores chinos que protege el grano de dos efectos de las altas temperaturas nocturnas: el menor rendimiento y la mala calidad.

Si se cultiva o se modifica genéticamente en variedades comerciales, el gen podría ayudar a proteger las cosechas de arroz a medida que el cambio climático calienta las noches.