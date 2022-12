Las tres claves que marcarán el futuro de la publicidad digital en 2023

La digitalización en el sector de la publicidad evoluciona a pasos agigantados, lo que obliga a agencias, anunciantes y proveedores de tecnología a adaptarse a un nuevo contexto que está en constante cambio.

Para no quedarse atrás, el trabajo de los profesionales de la publicidad por adaptarse a un mundo sin cookies tendrá que ser la guía para el futuro del sector.

En este contexto, Quantcast, compañía de tecnología publicitaria y creadora de una plataforma de audience intelligent que utiliza la IA y machine learning, ha identificado las tendencias que marcarán el sector publicitario durante el próximo año:

Los equipos y los recursos más reducidos conducirán a una mayor innovación

Esta nueva realidad económica ofrece oportunidades para que los profesionales del marketing sean creativos a la hora de impulsar una mayor eficiencia sin dejar de invertir para el futuro. Diversos estudios demuestran que las empresas que prosperan tras una desaceleración son, en gran medida, aquellas que equilibran la eficiencia operativa con una inversión inteligente en áreas como la I+D y el marketing.

En 2023 los profesionales del marketing adoptarán la tecnología inteligente, que a través de la automatización y la optimización permite a sus equipos priorizar la creatividad y la innovación.

Los profesionales del marketing utilizarán soluciones innovadoras para encontrar nuevas audiencias

Aunque algunos esperan la fecha límite para la eliminación de las cookies de terceros por parte de Google (cuyo navegador Chrome es casi el único que aún no ha dado ese paso), internet ya ha avanzado.

La mayoría de las audiencias de internet en los mayores mercados mundiales no son alcanzables o medibles con enfoques basados en cookies de terceros y eso, lejos de ser un problema, plantea una gran oportunidad. Pero, si no se encuentran nuevas formas de llegar a ese público y captarlo, sus competidores podrán hacerlo sin problemas. No sólo se quedarán con la cuota de mercado, sino que también aprenderán a prosperar en un futuro post-cookies a un ritmo cada vez mayor.

En 2023, los expertos en marketing se centrarán cada vez más en la activación y la medición sin cookies, en el acceso a nuevas audiencias sin explotar y en el aumento sustancial de la eficacia y los resultados del marketing.

Los profesionales del marketing medirán y optimizarán todo el recorrido del consumidor

Con demasiada frecuencia, en entornos de recesión, las inversiones de las marcas se reducen y los presupuestos se destinan a tácticas de respuesta directa más fáciles de medir. Esto conlleva un riesgo importante a largo plazo para el valor de la marca y la rentabilidad de la empresa. Cada paso en el viaje del consumidor es importante y todo ese viaje es cada vez más medible.

En un año en el que los profesionales del marketing tendrán que hacer más con menos, aquellos que puedan discernir mejor cómo se traducen las inversiones en beneficios poseerán nuevos conocimientos para mejorar la estrategia y la ejecución de marketing y demostrar claramente el impacto de su gasto en el mercado.

En 2023, los profesionales del marketing adoptarán las nuevas tecnologías para medir y optimizar de forma más eficiente cada paso del recorrido del consumidor en tiempo real, lo que dará lugar a un gasto publicitario más eficiente, coordinado y eficaz y a mejores resultados empresariales, hoy y mañana.

“La publicidad digital experimenta cambios de forma constante y agencias, anunciantes y tecnología deben estar alineados para no dejar escapar las oportunidades que nos va ofreciendo este nuevo contexto” señala Ilaria Zampori, General Manager de Quantcast en Italia y España. “Los profesionales del marketing digital deben priorizar la inversión en innovación para llegar a nuevas audiencias respetando su privacidad y trabajar por encontrar soluciones cookieless para reforzar su confianza”, añade.