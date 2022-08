El cofundador de Twitter Jack Dorsey dice ahora que se arrepiente de haberla convertido en una empresa

El cofundador y ex consejero delegado de Twitter Jack Dorsey dijo este jueves que se arrepiente de haber convertido la red social en una empresa, en medio del escándalo que salpica a la plataforma tras el testimonio de su ex responsable de seguridad.

"El mayor problema y mi mayor arrepentimiento es que Twitter se volviese una empresa", dijo Dorsey en un mensaje en la red social.

The biggest issue and my biggest regret is that it became a company.