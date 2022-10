El documento de identidad, DNI, es una de las bazas más importantes de las que disponemos para autentificar nuestra identidad. Es por ello que en numerosas ocasiones debamos compartirlo en la red para verificar información que de otro modo no sería posible, tal como la edad, el sexo o nuestra dirección.

No obstante, compartir este tipo de documentación en la red acarrea numerosos peligros. Por ello, existe una serie de mecanismos que podemos realizar para que los ciberdelincuentes no puedan usar este tipo de información sensible, ya que podrían incluso llegar a suplantar nuestra identidad y acceder, por ejemplo, a nuestros datos bancarios. Por esto mismo la Policía Nacional ha lanzado varios consejos que hay que seguir si queremos mantener nuestra identidad a salvo en Internet.

Esto es lo que debes hacer para compartir tu DNI en internet sin peligro

Lo primero que debes saber es que las autoridades aconsejan compartir o enviar el DNI cuanto menos, mejor. Es decir, siempre que podamos optar por otra opción que no implique enviar nuestra documentación, debemos optar por esta, como por ejemplo acudir a un centro de manera presencial. No obstante, en el siglo XXI esto no es siempre lo más fácil o lo más cómodo por lo que en numerosas ocasiones tenemos que realizar esta operación. La Policía Nacional aconseja, en el caso de que sea imposible no compartir en la red nuestra documentación, realizar un pequeño cambio imperceptible en una copia adicional que realicemos de nuestro DNI. Este cambio es realmente sencillo de realizar y puede hacerse incluso desde nuestro dispositivo móvil.

En el caso de contar con un smartphone Android debemos ir a nuestra foto o imagen del DNI y pinchar en el botón Editar. De esta forma se nos abrirá la herramienta Edición de foto que permitirá tocar en el lápiz. A continuación, escogeremos el color negro. Por el contrario, si disponemos de dispositivo con sistema operativo IOS debemos entrar en nuestra galería, elegir la opción Editar y elegir el icono que cuenta con la silueta de la punta de un bolígrafo. Para continuar simplemente debemos elegir la herramienta lápiz o bolígrafo y su grosor y el color negro.

Para modificar nuestro DNI, en cualquiera de los dos sistemas operativos, debemos pintar de manera sutil en Emisión y Validez, situado justo en la parte de delante de nuestra documentación. Sobre la parte posterior pintaremos sobre el número correspondiente a Equipo. Con estas modificaciones ya tan solo debemos acudir a la función Texto, en ambos sistemas, y añadir la razón por la que se nos pide la copia del DNI.