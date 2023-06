El consumo de internet supera por primera vez al de la televisión

El consumo de internet supera por primera vez en España al de televisión (84,3% frente a 83,3%, respectivamente), según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). En 2022, la cantidad de minutos diarios dedicados a ver televisión alcanzó su nivel más bajo en 30 años.

Es uno de los datos que recoge el Digital News Report 2023, un informe sobre el consumo de información digital que coordina el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford y cuya información relativa a España ha realizado la Universidad de Navarra.

Según el estudio, que combina análisis cualitativo junto con encuestas a más de 80.000 personas de 40 países, el 73% de los internautas en España utiliza el móvil para el consumo de noticias (siete puntos más que el año anterior) y cuatro de cada diez usuarios españoles consultan noticias en el ordenador, que era el dispositivo más popular hasta 2017. En la actualidad, es el más usado entre los mayores de 65 años.

Asimismo, la investigación indica que las funciones online de las televisiones inteligentes y conectadas (24%) superan a los tablets (17%), mientras que los altavoces inteligentes (3%) y los relojes (2%) experimentan tímidos aumentos.

Pago por información digital

Por otro lado, el estudio revela que el 13% de los usuarios pagaron por información digital durante el año pasado, un incremento de 2,2 puntos porcentuales. En este sentido, destaca la existencia de una tendencia global de crecimiento de usuarios que pagan por noticias digitales encabezada por países nórdicos como Noruega (42%), Suecia (27%) y Finlandia (19%) o Estados Unidos (20%).

Respecto al perfil de internauta que paga por el acceso a noticias online, el informe indica que es un hombre menor de 35 años con un alto nivel de estudios e ingresos, que manifiesta mucho interés en la información y en la política.

Medios locales y regionales

Según los resultados de este estudio, el 62,5% de los usuarios españoles de información en internet está totalmente o muy interesado en noticias locales y autonómicas. Además, lo está uno de cada tres jóvenes de 18 a 24 años (34%).

Los periódicos y sus webs son la principal fuente de noticias de proximidad en todas las franjas de edad (47%), seguidos por las televisiones y sus medios digitales (39%). El 73% se informa en medios periodísticos locales y el 50% también a través de fuentes locales no periodísticas, como instituciones, grupos y personas individuales.

La séptima entrega para España del informe Digital News Report, editada por investigadores de la Universidad de Navarra, resalta que el 68% de los adultos españoles que se informan en internet combina al menos cinco o más medios tradicionales a lo largo de la semana. Así, el 58% consulta alguna marca informativa que ejerce su actividad solo o principalmente online.

Confianza

Pese a que por primera vez desde 2017 la pérdida de confianza en las noticias en general se ha detenido (en un 33%), la desconfianza ha alcanzado su cifra más alta en los nueve años que cubre la muestra (40%), y resulta especialmente elevada entre los menores de 45 años.

Al mismo tiempo, sin embargo, la confianza en varias de las principales marcas periodísticas se ha incrementado significativamente, en torno a 4 y 5 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior.

Además, el 42% lo hace en los propios medios que consume, seis puntos menos que en 2019. España se encuentra por debajo de la media de los países analizados en el estudio, en el 38%.

Los investigadores apuntan como factores que influyen en la pérdida de credibilidad en los medios la celebración de acontecimientos políticos o sociales que polarizan a la sociedad. Así ha ocurrido con las revueltas sociales en Chile (-15 puntos porcentuales respecto al año anterior) y Hong Kong (-16 puntos) y las elecciones en Reino Unido (-13) o México (-11).

Por su parte, la mayoría de los usuarios españoles culpa al Gobierno, a los políticos y partidos nacionales de ser los principales responsables de la desinformación (49%), seguidos de los periodistas (15%), la ciudadanía (11%) y otros actores políticos extranjeros o a grupos activistas (8%).

Redes sociales

En cuanto al acceso de usuarios a noticias a través de redes sociales, Facebook (30%) y WhatsApp (27%) lideran el uso informativo de las redes sociales, aunque ambas bajan. Les siguen Instagram y YouTube, las dos con un 21% y ambas creciendo, Twitter se queda en el 18% y Tik Tok sube hasta el 10%.