Cosori presenta su nueva freidora de aire, con diseño en torre y cestas de cerámica

Cosori acaba de lanzar al mercado español un nuevo modelo de freidora de aire, la Turbo Tower Pro Smart Chef Edition, que destaca por un diseño vertical y cestas independientes con revestimiento completamente cerámico, una innovación que permite optimizar el espacio en la cocina sin reducir la capacidad de cocinado.

El dispositivo, que cuenta con una capacidad total de 10,8 litros, se organiza en dos compartimentos superpuestos: una cesta superior de 4,3 litros y una inferior de 6,5 litros. Su principal ventaja funcional es la posibilidad de cocinar hasta tres platos diferentes simultáneamente, gracias a una rejilla adicional que divide la cesta inferior, permitiendo preparar un menú completo en una sola operación.

Freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

Tecnología y prestaciones

El equipo incorpora tres resistencias (una en la zona superior y dos en la inferior) que garantizan una cocción homogénea alcanzando temperaturas de hasta 230 grados centígrados. Estas especificaciones técnicas permiten elaborar desde aperitivos rápidos hasta asados más complejos con un tiempo de cocción programable de hasta 24 horas.

Freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

Los dos motores DC con cinco velocidades de ventilador y siete funciones preprogramadas ofrecen un control preciso de la temperatura. Entre las opciones más prácticas destacan la función Match, que programa idéntico tiempo y temperatura para ambas cestas, y la función Sync, que coordina la finalización simultánea de elaboraciones con diferentes requisitos térmicos y temporales.

Materiales y diseño

El revestimiento interior de cerámica, fabricado con componentes naturales, constituye otro de los elementos distintivos de este modelo de diseño compacto.

Freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

Según la compañía, este material respeta los sabores originales de los alimentos, al tiempo que aporta mayor durabilidad y facilidad de limpieza, siendo compatible con lavavajillas.

Conectividad

La Turbo Tower Pro Smart Chef Edition también incorpora control inteligente mediante WiFi a través de la aplicación Vesync, donde se puede consultar un amplio catálogo de recetas. Además, la chef Clara Villalón, embajadora de la marca, ha desarrollado un libro electrónico con elaboraciones específicas para este modelo.

Trayectoria de la marca

Cosori, empresa fundada en 2016 y perteneciente al grupo VeSync, está especializada en electrodomésticos orientados a la alimentación saludable. La marca cuenta con reconocimientos internacionales como el premio Newsweek America's Best Home and Garden Brands 2022, el iF Design Award y el German Innovation Award.

Freidora de aire Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

La compañía destaca que sus productos están recomendados por la Academia Española de Nutrición y Dietética, una credencial que refuerza su posicionamiento en el segmento de tecnologías para cocina saludable.

Los avances en electrodomésticos como freidoras de aire han cobrado popularidad en los últimos años por ofrecer alternativas de cocción que reducen el uso de grasas añadidas, respondiendo a la creciente demanda de opciones culinarias más equilibradas sin renunciar a texturas crujientes tradicionalmente asociadas a la fritura.