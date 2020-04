El nuevo Internet que prepara China con el liderazgo de Huawei

Una vez superada la crisis del coronavirus, los cambios que vivirá la sociedad serán tanto en el ámbito económico, social e incluso tecnológico. China ha puesto en marcha un proyecto para desarrollar un nuevo Internet que reemplace al actual. Los especialistas aseguran que la nueva red contará de fluidez y capacidad necesaria para combatir los problemas de sobrecarga, y aseguran que va a poder soportar las nuevas demandas que llegarán con los vehículos autónomos, las comunicaciones holográficas y demás innovaciones.

La nueva conexión contará con una comunicación directa entre los dispositivos de la misma red, sin intermediarios. Según publica el Financial Times tras hacerse con un documento de Huawei y una presentación, ya se ha hecho una primera propuesta a la Unión internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas.

Según recogen en un artículo los expertos de la UOC, Pere Tuset Peiró, profesor de Informática, Multimedia y Telecomunicación, Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de Derecho y Ciencia Política, y Xavier Vilajosana, investigador del grupo Wireless Networks (WiNe) del Internet Interdisciplinary Institute. Los especialistas ponen en duda que el nuevo internet pueda ponerse a prueba el próximo año, así lo asegura la multinacional asiática.

"El nuevo internet que se propone está muy lejos de ser una realidad. Ni tan siquiera están claros los requisitos y las tecnologías que lo van a soportar", señala Tuset Peiró. En todo caso, si acabara encontrándose la forma de desarrollarlo, no lo veríamos a corto plazo, añade.

¿Cómo funcionaría?

La propuesta liderada por Huawei, busca reemplazar el sistema actual, en el que para transmitir datos cada dispositivo envía paquetes de información a una dirección. Esta tecnología, con más de cuarenta años de funcionamiento, se basa en el protocolo de control de transmisión o TCP y el sistema de direcciones conocido como protocolo de internet o IP.

Según la teleoperadora China , las redes están cada vez más separadas e individualizadas, y eso hace que la intercomunicación entre ellas sea más lenta y compleja. El nuevo sistema se basaría en una tecnología en la que los dispositivos de la misma red se comunicaría directamente entre ellos, sin depender de un satélite o intermediario.

Este sistema, sin embargo, no sería totalmente libre. Requeriría de algún sistema de autentificación para su funcionamiento, lo que conlleva el rastreo de datos. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, han manifestado sus reservas en el caso de que se solventaran las dificultades técnicas, ya que se abriría una puerta a la censura. “Internet es una red de redes, de modo que el concepto de Internet como una única red bajo el control exclusivo de un gobierno, un operador o una empresa no existe y no tiene sentido. Seguramente no lo tendrá nunca”, afirma Peiró.

“Actualmente, identificar a alguien por su IP requiere de una autorización judicial que ordene a los operadores revelar la identidad de una persona, pero con un sistema de autentificación para acceder a Internet esta posibilidad sería más abierta”, explica Juan Creix, profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. En este caso, tanto los operadores como otros agentes podrían controlar el uso de Internet, poniendo en riesgo la intimidad y la privacidad, añade el experto.

“Además, podría poner en jaque otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información”, aclara De Juan-Creix, quien añade que, aunque el problema de la autenticación está presente en muchas webs, plataformas y redes sociales, si se utiliza como una llave de entrada a internet, podría restringir el acceso a determinadas personas o medios poniendo en juego los pilares básicos de la pluralidad democrática.