Descifrando el misterio de los papiros de Herculano: La inteligencia artificial revela pasajes ocultos por el Vesubio

Fragmentos de un antiguo manuscrito, carbonizado durante la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., han sido rescatados del olvido gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial, dos milenios después.

Hace apenas diez meses, Brent Seales, un científico informático de la Universidad de Kentucky, respaldado por inversores de Silicon Valley, lanzó el Desafío Vesubio, una competición que desafiaba las capacidades de aprendizaje automático y visión computacional para desentrañar el enigma de los Papiros de Herculano. Estos pergaminos, parte de una biblioteca de rollos que sucumbió al fuego del Vesubio, fueron descubiertos en el siglo XVIII y residen desde entonces en una biblioteca en Nápoles.

El premio de 700.000 dólares ha sido otorgado a tres estudiantes, procedentes de Egipto, Suiza y Estados Unidos, por su habilidad para descifrar cientos de palabras en más de quince columnas de texto, lo que representa aproximadamente el cinco por ciento de un pergamino completo.

Estas columnas revelan fragmentos inéditos del primer pergamino desentrañado hasta la fecha, y contienen conocimientos sobre música, gastronomía y el arte de disfrutar los placeres de la vida, presumiblemente escritos por el filósofo epicúreo Filodemo. Además, en la sección final se arroja luz sobre adversarios ideológicos anónimos, posiblemente los estoicos, quienes, según los organizadores, carecen de opinión sobre el placer, tanto en general como en particular.

En 2024, la iniciativa tiene como objetivo ampliar la lectura de unos pocos fragmentos a la decodificación de pergaminos completos. Se ha anunciado un nuevo premio de 100.000 dólares para el primer equipo capaz de leer al menos el 90 % de los cuatro pergaminos escaneados, según reporta el Desafío Vesubio en su cuenta en X.

Los pergaminos almacenados en Nápoles aún por descifrar representan más de 16 megabytes de texto antiguo. Sin embargo, la villa donde se hallaron los pergaminos apenas ha sido excavada parcialmente, lo que sugiere que podría haber miles de pergaminos más bajo tierra, aguardando ser descubiertos por futuros estudiosos.

Ten months ago, we launched the Vesuvius Challenge to solve the ancient problem of the Herculaneum Papyri, a library of scrolls that were flash-fried by the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.Today we are overjoyed to announce that our crazy project has succeeded. After 2000… pic.twitter.com/fihs9ADb48