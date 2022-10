Si eres de los que pierde el móvil siempre, esta es tu herramienta (si eres de Samsung)

"¿Has perdido tu dispositivo? Ahora encontrarlo es incluso más fácil". De esta manera promociona la página de Samsung su nueva aplicación Find My Mobile, con la podrás encontrar tu móvil rápidamente en caso de pérdida.

Esta innovadora herramienta permite acceder al teléfono móvil y recuperar todos tus datos de manera instantánea desde un ordenador. De la misma manera, puedes bloquear tu móvil para que, en caso de hurto, no te roben tus datos personales.

Otra gran utilidad de este instrumento es que puedes restablecer la contraseña, pin, patrón, etc, con el ordenador de forma remota. Así, podrás poner una nueva contraseña de seguridad para tu dispositivo.

La siguiente ventaja de esta función de Samsung: "La función Find My Mobile te permite conocer la ubicación del dispositivo, aunque no tenga conexión". Es una ventaja debido a que el hecho de que el dispositivo no necesite tener conexión para poder ser encontrado facilita la búsqueda de manera considerable.

Ya sabemos qué es esta herramienta pero, ¿cómo usar Find My Mobile?

Para disfrutar de esta función, deberás seguir algunos pasos:

En primer lugar, para activar la función deberás ir a Configuración > Datos biométricos y seguridad.

El siguiente paso consiste en activar la función Find My Mobile o Encontrar mi móvil. Acto seguido te pedirá configurar tu cuenta Samsung en tu dispositivo móvil (créate una si no tienes cuenta Samsung).

Una vez completados los dos primeros pasos puedes configurar la herramienta para disfrutar de diversas funciones, entre ellas: "desbloqueo remoto", "búsqueda sin conexión" o "enviar última ubicación". La recomendación es que actives todas las funciones para facilitar el trabajo de la aplicación en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Una vez activadas estas funciones, la herramienta irá actualizando la ubicación cada 15 minutos. En este periodo de tiempo estará la clave para encontrar el teléfono en caso de extravío o hurto ya que el hecho de que la ubicación esté constantemente actualizándose ayuda a encontrarlo de una manera muchísimo más rápida. ¿Cómo activo este seguimiento?

1. Coge otro dispositivo, ya sea otro móvil u ordenador y entra en"Find My Mobile"

2. Una vez estés dentro de la página, deberás entrar con el usuario y contraseña de la cuenta Samsung que tenías en el móvil que ha sido robado o extraviado. A continuación, acepta los términos y condiciones pulsando sobre la casilla correspondiente antes de darle a Aceptar.

3. Automáticamente te mostrará en la pantalla un mapa donde aparecerá la ubicación de tu dispositivo perdido. Puedes mirarlo también en Street View.