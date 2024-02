La preocupación por la Inteligencia Artificial que sustituye a trabajadores crece

La Inteligencia Artificial ha revolucionado la sociedad y ha conseguido que gran parte de la población la utilice tanto en el ámbito profesional como en el personal. Son muchas las personas que se preguntan qué consecuencias puede traer este tipo de herramientas a la hora de aplicarlas en el ámbito laboral ya que muchos temen que pueda llegar a sustituir algunos puestos de trabajo o incluso profesiones.

En InfoJobs han querido llevar a cabo una consulta entre la población que trabaja para poder saber en qué está afectado la IA en su trabajo. Tras conocerse los resultados de esta encuesta se puede saber que uno de cada cuatro empleados declara haberla utilizado en el ámbito laboral. Sin embargo, es un hecho que, a lo largo de la historia, muchos avances tecnológicos han generado preocupaciones y desafíos durante el tiempo de adaptación, y la IA no ha sido menos.

Según las previsiones que se han realizado por el FMI, casi el 40% del empleo mundial está expuesto a la inteligencia artificial el mayor riesgo se da en las economías avanzadas —por la prevalencia de empleos orientados a tareas cognitivas—, aunque, al mismo tiempo, la integración de la IA ayudará a mejorar la productividad y será un complemento al trabajo humano. En esta materia, además, el Informe económico y financiero: El momento de la inteligencia artificial, elaborado por Esade, asegura que el desafío crucial de la IA no es técnico, sino humano, y depende de la calidad humana de las personas y de la capacidad individual y colectiva para diseñar futuros prósperos. Pero, ¿cuál es la percepción de los trabajadores al respecto?

La segunda consulta a la población ocupada realizada por InfoJobs, con el objetivo de identificar cuál es la percepción general sobre el impacto y los riesgos del uso de la IA en la fuerza de trabajo humana, deja ver que 2 de cada 5 trabajadores (37%) opinan que la inteligencia artificial podría sustituir a una gran parte de las plantillas y este hecho conllevaría un alto índice de despidos. Este dato ha aumentado en 18 puntos porcentuales al registrado en marzo de 2023 (19%), cuando la IA apenas llevaba pocos meses de recorrido desde su expansión y todavía no se había alcanzado su nivel máximo de popularidad. Además, son menos quienes opinan que la fuerza humana laboral no sea fácilmente sustituible (19% vs. el 27% de marzo de 2023).

A su vez, la preocupación por el impacto de la IA en el propio puesto de trabajo aumenta. En marzo de 2023, el 63% declaraba tener una preocupación baja (3,2 sobre 10), pero ahora esta preocupación aumenta a niveles medios (3,5) y supone el 57%, mientras que los niveles de mayor preocupación se mantienen prácticamente igual que nueve meses antes.