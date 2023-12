Las seis principales tendencias a la hora de ligar en Tinder en 2023

Tinder, probablemente la aplicación de citas más popular del mundo, acaba de publicar su Year in Swipe 2023, un informe en el que analiza cuáles han sido las principales tendencias en los últimos doce meses entre los usuarios de la plataforma.

Un estudio con datos a nivel global pero también desglosados por países (entre ellos España) con información sobre las ciudades preferidas en las que buscan gente nueva con la que contactar, causas sociales que interesan a los usuarios, actividades, música y otros muchos parámetros.

Con todo ello, Tinder ha elaborado una lista más, que resume las seis principales tendencias que han detectado a la hora de ligar entre sus usuarios:

1. ‘Always on’ (🔛) es el emoji del año en Tinder - Resaltó la energía del ‘Let’s Do It’

Este año, el emoji 🔛 ‘Always On’ ha sido el más utilizado en Tinder en todo el mundo. Los solteros recurrieron a él para hacer saber a sus matches que estaban dispuestos a probar cosas nuevas o incluso a explorar una nueva relación. Las bios en las que aparece el emoji 🔛 indican franqueza y optimismo.

2. Las citas NATO, la solución más diplomática 🙌 - No estar atado a nada fue un gran sí

Los jóvenes solteros se centran en solamente en la conexión, y se consideran NATO (Not Attached To An Outcome). De hecho, más de una cuarta parte (27%) de los jóvenes de 18 a 25 años que utilizan la funcionalidad ‘tipo de relación’ de Tinder dicen que están "abiertos a explorar", y el 22% que utiliza la función de ‘qué busco en una relación’ dice que todavía está "descubriendo que quiere". Por ello, este enfoque más abierto les permitió conocer gente nueva sin limitarse.

3. Dating “for the plot” 🎥 - No hay malas citas, sólo buenas historias para contar.

Tinder registró un cambio de enfoque hacia las citas. Los solteros han adoptado la energía del main character y prefieren involucrarse más en la trama de las citas que pensar en el final. Tener citas “for the plot” es una tendencia en auge en Tinder a nivel mundial, con un aumento de 5.5 veces en usuarios que utilizan el término en bios como "Todo lo que hago es por la trama, ¡creemos nuevos recuerdos!”.

4. Los solteros se dejaron llevar por su yo más ‘delirante’ 💭 - Las citas no son ‘delulu’ si tú mismo sabes que eres ‘delulu’

Los usuarios de Tinder se arriesgaron este año y quisieron mantener vivo el optimismo con sus matches, dejándose llevar por su yo más ‘delulu’, es decir, enfocado en su yo personal. Pero, aunque mostrasen su lado más ambicioso, los solteros se anduvieron con ojo a la hora de ligar para detectar posibles red flags o signos de alerta, ya sea en ellos mismos o en los demás. Las menciones al término ‘delulu’ empezaron a ser tendencia en Tinder en febrero de 2023, alcanzando su punto más álgido en septiembre, multiplicándose por 58.

5. El tiempo, el tesoro más valioso - El término ‘situationship’ ha ido evolucionando

Hemos escuchado acerca de citas múltiples, de tener varias en un solo día e incluso de la tendencia viral Alphabet dating. Al final, todo se reducía a organizarse y llevar el concepto de situationship al siguiente nivel en 2023. De hecho, el 51% de los jóvenes solteros encuestados expresaron su disposición a explorar nuevas formas de integrar las citas en sus agendas diarias (2,3). Los usuarios de Tinder no están dispuestos a perder el tiempo y, según la reciente encuesta, más del 50% de los jóvenes solteros que utilizan la funcionalidad Estilos de amor de Tinder prefieren la opción de "pasar tiempo juntos" por encima del resto de alternativas.

6. El ‘girl power’ se convirtió en ‘superpower’ - La voz de una generación que celebra a las mujeres

La energía femenina explotó en todo el mundo este 2023, encontrando inevitablemente su camino también en Tinder. Taylor Swift se coronó como la artista principal de Spotify en Tinder, la canción de venganza Flowers de Miley Cyrus fue el cuarto himno más popular añadido a los perfiles y los fans de Rihanna la apoyaron con un aumento del 52% en sus canciones tras su emblemática actuación en la Super Bowl. Es más, para compartir el espíritu navideño, los usuarios recurrieron obviamente a Mariah Carey, cuyo All I Want For Christmas registra un aumento del 365% en los perfiles cada llegada de la Navidad.