Aunque cada vez es más complicado, a todos nos gusta mantener algo de privacidad en nuestra vidas. Privacidad en nuestra casa, privacidad en nuestro trabajo, privacidad en nuestras relaciones de amistad y privacidad a la hora de usar nuestro teléfono móvil. Para conseguir en parte dicha privacidad cuando navegamos consumiendo información y todo tipo de contenido por el móvil a través de Google Chrome se crearon las pestañas de incógnito, pero parece que seguía sin ser algo 100% fiable. Dejar el móvil a hijos, amigos o compañeros durante un instante podía descubrir algo que no quisiéramos, pero eso ha pasado a mejor vida ¿cómo? Gracias a que Google Chrome para Android ha puesto en marcha una nueva función que te permitirá bloquear las pestañas de incógnito. Así puedes proteger tus pestañas de incógnito en Google con tu huella.

Para conseguir tener disponible esta función no bastará con actualizar tu sistema operativo. Hay que activarla de forma manual desde la pestaña configuración de privacidad y seguridad de la aplicación, a través del botón Bloquear pestañas de incógnito al salir de Chrome. Todo ello después de comprobar que tu móvil tiene esta función ya implementada, ya que puede ser que aún no esté disponible en nuestro dispositivo.

Pasos a seguir para activar la huella en modo incógnito

En caso de ser uno de los privilegiados que ya puedes codearte con usuarios de iPhone, que llevan utilizando Face ID o Touch ID desde 2020 en la versión de iOS de Chrome, conseguirás sentir la misma sensación que ellos siguiendo los siguientes pasos para activar la huella en modo incógnito: 1) Tocar el menú de tres puntos de la esquina superior derecha al acceder a Google Chrome; 2) Ir a Configuración y hacer clic en privacidad y seguridad; 3) Activar la opción Bloquear pestañas de incógnito al salir de Chrome.

La opción lleva más de dos años disponible en la versión de iOS de Chrome

Al completar esta acción, si cualquiera coge tu móvil no será capaz de ver lo que estabas viendo en privado en Chrome, hasta que no ejecutes la orden en sentido inverso con Desbloquear Incógnito. Será entonces cuando te solicite la huella dactilar para cerciorarse de que eres tú el que estás dando la orden y no cualquier curioso que quiere saber lo que tú quieres proteger. También existe la posibilidad de ocultar las pestañas a través del típico código PIN, pero es, sin duda, un método menos seguro y fiable que el de la huella.